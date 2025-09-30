Tuyên Quang: Quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Các đại biểu dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Đây là kỳ Đại hội diễn ra dân chủ, có ý nghĩa đặc biệt khi Tuyên Quang và Hà Giang hợp nhất, triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, mở ra không gian phát triển mới, thể hiện quyết tâm xây dựng một Tuyên Quang tự tin, tự cường, khát vọng vươn lên.

Chính vì vậy, hội nghị học tập và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các đại biểu tham dự nắm chắc, tiếp thu đầy đủ Nghị quyết Đại hội đã đề ra với 18 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Đây là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc tin tưởng và mong muốn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh sớm cụ thể hóa những mục tiêu, phương hướng chung thành chương trình, kế hoạch với những chỉ tiêu rõ ràng cho từng ngành, từng lĩnh vực.

Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải là người tiên phong trong việc học tập, nắm vững và gương mẫu thực hiện Nghị quyết.

Việc triển khai Nghị quyết không thể chỉ dừng lại ở cấp ủy, mà phải được quán triệt sâu rộng đến từng chi bộ, từng đảng viên, tạo ra một phong trào hành động sôi nổi, rộng khắp và có tính lan tỏa cao trong toàn Đảng bộ.

Bà Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 2030; nghe quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I; thông qua Chương trình hành động của Đảng ủy UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I.

Những nội dung được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đầy đủ, giúp các đại biểu tham dự hội nghị nắm chắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và những nội dung cốt lõi, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I đã đề ra.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I đề ra.

Đại biểu phát biểu thảo luận. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang.

Qua hội nghị giúp tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao.

Sớm đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ UBND tỉnh và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I nhanh chóng đi vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ UBND tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị.

Đồng thời, tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhiệm vụ được giao tham mưu xây dựng nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ; tham mưu UBND tỉnh ban hành các đề án, chương trình, kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh bằng các văn bản cụ thể của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảm bảo tính toàn diện, đầy đủ, sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, đổi mới sáng tạo của mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức của người cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới…

Kịp thời uốn nắn, khắc phục hạn chế; phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để việc thực hiện Nghị quyết thực sự trở thành phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội.