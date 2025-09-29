Tuyên Quang chỉ đạo khẩn ứng phó bão số 10 (Bualoi), yêu cầu sơ tán dân ngay khỏi khu vực nguy hiểm
29/09/2025 16:54 GMT +7
Trước những diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), ngày 29/9, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống và lũ quét trên địa bàn.
Chỉ đạo này được đưa ra sau Công điện số 174/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 10 và các hình thái thiên tai cực đoan.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các xã, phường phải khẩn trương tổ chức rà soát, chủ động sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Đặc biệt, chú ý đến những nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, và các vùng ngập lụt sâu.
Sau khi sơ tán, chính quyền địa phương phải bố trí lực lượng canh gác, tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự tại nơi ở cũ, kiên quyết không để người dân tự ý quay trở lại khi chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Bên cạnh việc bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, công tác bảo vệ tài sản cũng được yêu cầu triển khai ngay. Cụ thể, các địa phương phải chỉ đạo rà soát, chằng néo, gia cố nhà cửa, kho tàng, trụ sở cơ quan, trường học, cơ sở y tế và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Mục tiêu là giảm thiểu thiệt hại, nhất là đối với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên sông, hồ chứa, để có thể nhanh chóng phục hồi sản xuất sau bão lũ.
Để đảm bảo nguyên tắc "bốn tại chỗ", Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ bị chia cắt do sạt lở, ngập lụt. Công tác này nhằm sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân, không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, đói, khát hay rét.
Văn bản cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, tham mưu và triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai hiệu quả.
Các thành viên khác trong Ban Chỉ huy có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các địa phương để đảm bảo an toàn tối đa về người, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân.
