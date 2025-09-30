Công an Tuyên Quang hỗ trợ Nhân dân ứng phó mưa lũ

Cơn mưa lớn kéo dài từ hôm qua đến sáng nay (30/9) đã khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, gây ngập một số khu vực trên địa bàn tỉnh.

Theo ghi nhận, tại các xã Ngọc Đường, Lực Hành, Kim Bình, Bạch Ngọc, Bằng Lang, Thượng Sơn có nhiều ngôi nhà bị tốc mái; hoa màu, cây cối bị gãy đổ, cuốn trôi; nhiều tuyến đường ngập úng, sạt lở ùn tắc giao thông. Một số địa bàn bị cô lập do nước lũ dâng cao.



Cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Tuyên Quang cõng người dân vượt nước lũ. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Trước tình hình phức tạp của mưa bão, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo huy động 100% quân số, phương tiện, sẵn sàng trực chiến tại các điểm xung yếu nhất.

Lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng, nhanh chóng triển khai các phương án ứng cứu.

Cán bộ, chiến sĩ công an giúp người dân đóng bè. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Tại các điểm ngập úng, sạt lở, lực lượng công an đã có mặt từ sớm để kiểm soát, phân luồng, đồng thời cắm các biển cảnh báo, không cho người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.

Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ công an xã không quản ngại mưa lớn cùng với người dân đóng bè, mảng; giúp người dân di dời đồ đạc, tài sản, vật nuôi ra khỏi vùng ngập lụt đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Lực lượng công an giúp người dân di dời vật nuôi đến nơi an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Song song đó, công an xã cùng với chính quyền địa phương khẩn trương rà soát những hộ gia đình nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, sụt lún để vận động, hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.

Hiện tại, tình hình mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp. Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết, tuyệt đối không chủ quan, nâng cao cảnh giác với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.

Lực lượng công an giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Các lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra.