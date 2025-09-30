Công an Tuyên Quang hỗ trợ Nhân dân ứng phó mưa lũ
30/09/2025 11:09 GMT +7
Do ảnh hưởng của bão số 10, trận mưa lớn kéo dài suốt đêm đến sáng 30/9 đã gây thiệt hại về tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trước tình hình cấp bách, Công an tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ để hỗ trợ người dân.
Cơn mưa lớn kéo dài từ hôm qua đến sáng nay (30/9) đã khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, gây ngập một số khu vực trên địa bàn tỉnh.
Theo ghi nhận, tại các xã Ngọc Đường, Lực Hành, Kim Bình, Bạch Ngọc, Bằng Lang, Thượng Sơn có nhiều ngôi nhà bị tốc mái; hoa màu, cây cối bị gãy đổ, cuốn trôi; nhiều tuyến đường ngập úng, sạt lở ùn tắc giao thông. Một số địa bàn bị cô lập do nước lũ dâng cao.
Trước tình hình phức tạp của mưa bão, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo huy động 100% quân số, phương tiện, sẵn sàng trực chiến tại các điểm xung yếu nhất.
Lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng, nhanh chóng triển khai các phương án ứng cứu.
Tại các điểm ngập úng, sạt lở, lực lượng công an đã có mặt từ sớm để kiểm soát, phân luồng, đồng thời cắm các biển cảnh báo, không cho người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.
Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ công an xã không quản ngại mưa lớn cùng với người dân đóng bè, mảng; giúp người dân di dời đồ đạc, tài sản, vật nuôi ra khỏi vùng ngập lụt đã để lại ấn tượng sâu sắc.
Song song đó, công an xã cùng với chính quyền địa phương khẩn trương rà soát những hộ gia đình nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, sụt lún để vận động, hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.
Hiện tại, tình hình mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp. Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết, tuyệt đối không chủ quan, nâng cao cảnh giác với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.
Các lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra.
Xã mới này ở tỉnh Tuyên Quang có thứ cây cổ thụ ra quả không hạt, hễ ăn là vạn người mê
Người dân xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang thì xã Yên Lập thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) vẫn luôn tự hào vì bảo tồn được những cây hồng cổ thụ hằng trăm năm tuổi cho ra quả đều đặn hằng năm, đây cũng là điều làm nên sự đặc biệt cho thương hiệu hồng không hạt Yên Lập.
Du lịch Tuyên Quang được gọi tên tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025: Khẳng định vị thế từ bản sắc và sự bền vững
Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 diễn ra tại Hà Nội, ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang có 2 đại diện được vinh danh ở hạng mục: "Khách sạn Xanh tốt nhất" và "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất".
Lễ hội Thành Tuyên: Từ đêm rằm dân dã đến thương hiệu văn hóa của Tuyên Quang
Mỗi độ Thu về, khi ánh trăng rằm tháng Tám bắt đầu viên mãn, dòng người từ khắp nơi lại tìm về Tuyên Quang. Họ không chỉ đến để dự một đêm hội Trung thu, mà còn để được đắm mình vào một không gian văn hóa kỳ diệu, rực rỡ và độc nhất vô nhị. Từ những chiếc đèn kéo quân, đèn ông sao bình dị của trẻ thơ, Lễ hội Thành Tuyên đã có một hành trình phát triển ngoạn mục, trở thành một "thương hiệu" văn hóa của tỉnh, một minh chứng sống động cho sức mạnh nội sinh của cộng đồng và là đòn bẩy chiến lược cho khát vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của xứ Tuyên.