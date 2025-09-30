Ảnh hưởng bão số 10 mới nhất: 22 xã, phường ở Tuyên Quang có nguy cơ ngập sâu từ 1-3m, có nơi ngập 4m

Bão số 10 ở Tuyên Quang: 22 xã/phường có thể ngập sâu từ 1 - 3m, có nơi lên tới 4m

Thông tin từ Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Tuyên Quang cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn và việc hồ thủy điện xả lũ, mực nước trên các hệ thống sông đang lên rất nhanh.

Dự báo, mực nước trên sông Gâm biến đổi chậm, mực nước tại các trạm: Bắc Mê, Na Hang và Chiêm Hóa ở mức trên báo động 3 từ 3,0 - 6,0m. Mực nước trên sông Lô tại trạm Hà Giang và trạm Tuyên Quang biến đổi chậm ở mức báo động 2 - báo động 3.

Thủy điện Tuyên Quang xả lũ. Ảnh: Tin nóng Tuyên Quang.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm: Mực nước lũ trên sông Lô, Gâm lên cao, dòng chảy xiết gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông với độ sâu ngập phổ biến từ 2,0 - 5,0m

Đặc biệt, tại khu vực thượng lưu và hạ lưu đập thủy điện Tuyên Quang, do dòng chảy xiết và lưu lượng xả lớn, độ sâu ngập có nơi được cảnh báo trên 7m (thời gian và độ sâu ngập phụ thuộc hoàn toàn vào lịch xả lũ).

Nước lũ trên sông Gâm lên nhanh, chảy xiết, mực nước gần chạm cầu Chiêm Hóa. Ảnh: Tuyên Quang TTV.

Các xã, phường có nguy cơ ngập sâu ở độ sâu từ 1-3m, có nơi 4m, gồm: Tân Long, phường Nông Tiến, Thái Bình, Bình Ca, Yên Sơn, Thái Hòa, Na Hang, Tân Mỹ, Yên Lập, Chiêm Hóa, Hòa An, Kim Bình, Lực Hành, Xuân Vân, Nhữ Khê, Kiên Đài, Phường Mỹ Lâm, Bắc Mê, phường Minh Xuân...

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo "nóng"

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) và việc hồ thủy điện Tuyên Quang đã mở 8 cửa xả đáy, Chủ tịch UND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường:

Một ngôi của người dân xã Chiêm Hóa ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: UBND xã Chiêm Hóa.

Khẩn trương thông báo rộng rãi về việc xả lũ của thủy điện Tuyên Quang và Thác Bà đến toàn bộ người dân, đặc biệt là các tổ chức, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải và bến đò ngang/dọc ven sông. Các hoạt động khai thác tập kết trung chuyển cát sỏi, tuyệt đối không để xảy ra các thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản.

Chủ động rà soát, xác định các khu vực trọng yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, bờ sông, bờ suối, khu vực thấp trũng; chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ” tham gia khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Lực lượng công an cùng với quân đội và người dân tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích ở xã Lũng Cú. Ảnh: Công an Tuyên Quang.



Đặc biệt là thực hiện các phương án di dời, sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khẩn trương khôi phục sản xuất và các tuyến đường giao thông bị ách tắc.

Bố trí 100% lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết; tuyệt đối ngăn chặn không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống khi xả lũ.

Lực lượng dân quân, công an, các tổ chức chính trị - xã hội giúp người dân phường Mỹ Lâm gặt lúa. Ảnh: UBND phường Mỹ Lâm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không được lơ là, chủ quan; phải tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Huy động Quân đội, Công an tìm kiếm 4 người mất tích

Đối với trường hợp 4 người bị mất tích xảy ra vào 6 giờ 30 ngày 30/9/2025 tại xã Lũng Cú, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Lũng Cú khẩn trương huy động lực lượng tìm kiếm.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được giao nhiệm vụ sẵn sàng lực lượng ứng cứu và hỗ trợ tìm kiếm khẩn cấp, không để xảy ra bị động.

Các sở, ngành liên quan như: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Y tế, Giáo dục, Văn hóa… đều phải chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương đảm bảo an toàn các công trình, hệ thống lưới điện, giao thông, du lịch, trường học và đời sống nhân dân. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cùng các cơ quan truyền thông được yêu cầu tăng cường thông tin kịp thời về diễn biến mưa lũ và xả lũ thủy điện.

Tuyên Quang cũng thông báo rộng rãi số điện thoại 112 để người dân phản ánh thông tin khi gặp sự cố, thiên tai, thảm họa và yêu cầu trợ giúp.