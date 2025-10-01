Tuyên Quang: Tạm dừng tất cả cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo "cứu người là ưu tiên số một"

Tuyên Quang thiệt hại nặng nề, 4 người còn mất tích

Sáng ngày 1/10, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để bàn các giải pháp cấp bách ứng phó với tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trên địa bàn. Ưu tiên cao nhất được người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh trong mọi tình huống là "cứu người, cứu dân".

Theo báo cáo nhanh tại cuộc họp, mưa lũ và sạt lở đất trong những ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nỗi đau lớn nhất đến thời điểm này là vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra vào 6h30 sáng 30/9 tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, khiến 4 người dân bị vùi lấp, hiện vẫn đang mất tích.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để bàn các giải pháp cấp bách ứng phó với tình hình mưa lũ. Ảnh: Văn Nghị.

Thiên tai cũng đã tàn phá nặng nề nhà cửa và tài sản của người dân. Toàn tỉnh có tới 1.815 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó: 6 nhà bị phá hủy hoàn toàn; 1.350 nhà trong tình trạng nguy hiểm, phải di dời khẩn cấp; 90 nhà bị cô lập; 116 nhà bị ngập nước.

Cơ sở hạ tầng cũng chịu thiệt hại lớn. Có 20 điểm trường bị ảnh hưởng và 1 phòng khám đa khoa bị tốc mái. Hơn 1.190 ha lúa, hoa màu và cây trồng các loại bị ngập úng, hư hại. Giao thông nhiều nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở gây ách tắc, trong đó có 2 vị trí trên quốc lộ và 66 điểm trên các tuyến đường địa phương bị sạt lở, chia cắt, ước tính hơn 7.000 m³ đất đá đã đổ xuống.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang: Ưu tiên số một là cứu người, cứu dân

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chung sức đồng lòng giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, trong mọi tình huống, ưu tiên số một là cứu người, cứu dân. Ảnh: Văn Nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, trong mọi tình huống, ưu tiên số một là cứu người, cứu dân. Tuyệt đối không để mất liên lạc với người dân tại các khu vực bị chia cắt, cô lập.

Để công tác chỉ đạo được tập trung và hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đề nghị tạm dừng, giãn, hoãn tất cả các cuộc họp trên toàn tỉnh để dồn toàn tâm, toàn lực cho công tác phòng, chống mưa lũ.

Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì thành lập Sở chỉ huy tiền phương, tập trung mọi nguồn lực để tiếp tế nhu yếu phẩm và hỗ trợ các vùng bị cô lập nặng nề như khu vực thành phố Hà Giang (cũ) và xã Đồng Văn.

Công an tỉnh: Tổ chức phân luồng, cảnh báo, hướng dẫn giao thông, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại các khu vực nguy hiểm, ngập sâu, sạt lở.

Các xã, phường, thị trấn: Thành lập ngay Sở chỉ huy tại chỗ, tăng cường tuyên truyền cảnh báo, theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động nắm bắt thông tin, để rà soát các hộ dân trong vùng nguy hiểm, có phương án di dời kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy phân công các lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa bàn trọng điểm, bảo đảm bám sát tình hình thực tế, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Thể hiện sự quan tâm sâu sắc, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành và thủ trưởng các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ quê ở khu vực Hà Giang (cũ) đang công tác tại tỉnh được trở về địa phương để chung tay cùng gia đình khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng thời, thiết lập các kênh tiếp nhận hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và đảm bảo việc phân phối phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng.