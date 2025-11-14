Ký kết hợp tác chiến lược tại Lai Châu, mở đường cho hàng hóa khu vực Tây Bắc vươn ra thị trường toàn quốc và thế giới

Hội nghị kết nối giao thương tại Việt Nam giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2025 được Sở Tài chính, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh vùng Tây Bắc tổ chức chiều 14/11 tại tỉnh Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

3 biên bản ghi nhớ mở lối cho hàng hóa Tây Bắc

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị là minh chứng cụ thể cho tinh thần "Kết nối - Hợp tác - Cùng phát triển" của toàn vùng. 3 Biên bản Ghi nhớ đã được ký kết, tạo ra tiền đề quan trọng cho việc thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là nông sản, dược liệu và sản phẩm OCOP, trong thời gian tới:

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Central Retail đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm đẩy mạnh quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của Lai Châu vào hệ thống phân phối hiện đại của Central Retail. Tập đoàn cam kết hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tại Lai Châu hoàn thiện quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và hồ sơ sản phẩm để đáp ứng yêu cầu khắt khe của hệ thống bán lẻ.

Hội Nông sản tỉnh Lai Châu và Công ty TNHH IMEX NEWS: IMEX NEWS, đơn vị chuyên sâu trong xúc tiến xuất nhập khẩu Việt – Trung, cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên Hội Nông sản tỉnh Lai Châu tiếp cận và mở rộng phân phối tại thị trường Trung Quốc. Hợp tác bao gồm truyền thông, quảng bá, kết nối trực tiếp và vận hành các kênh tiêu thụ thực tế.

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) và Hợp tác xã Dương Yến ký kết hợp tác thiết lập quan hệ nhằm đưa sản phẩm cá hồi, cá tầm và các sản phẩm chế biến từ nước lạnh của HTX Dương Yến vào hệ thống phân phối bán lẻ rộng khắp của Saigon Co.op trên toàn quốc.

Sự kiện ký kết với sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Lai Châu và đại diện các tỉnh bạn đã khẳng định vai trò cầu nối của các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu trong việc đưa sản phẩm đặc trưng của Tây Bắc tiến xa hơn, không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa mà còn hướng tới mục tiêu xuất khẩu bền vững.

Những giải pháp mang tính chiến lược

Trước khi diễn ra lễ ký kết, Hội nghị đã trở thành một diễn đàn quan trọng để các nhà quản lý và chuyên gia trao đổi, thảo luận về giải pháp thúc đẩy kinh tế vùng Tây Bắc. Các bài tham luận đã cung cấp góc nhìn thực tiễn, phân tích thách thức và đưa ra định hướng chiến lược sâu sắc.

Trước khi phân tích thực trạng và thách thức, ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, đã chia sẻ về tình hình hoạt động xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu của khu vực Tây Bắc.

Ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lai Châu chia sẻ tại Hội nghị kết nối giao thương tại Việt Nam giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2025 chiều 14/11. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo đó, khu vực Tây Bắc là vùng đất giàu tiềm năng và bản sắc, với thế mạnh về nông lâm sản, dược liệu, sản phẩm OCOP, nông sản hữu cơ và thủ công mỹ nghệ truyền thống. Đây là những sản phẩm mang giá trị cao, có thể phát triển thị trường rộng khắp trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động kết nối giao thương của vùng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do: Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ; Hạ tầng logistics chưa đồng bộ; Công nghệ chế biến sâu còn hạn chế và đặc biệt, năng lực mở rộng thị trường và xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn. Những yếu tố này đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng hình thành chuỗi giá trị hàng hóa vùng Tây Bắc theo hướng bền vững và khó có thể tạo ra sức cạnh tranh cao.

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương Lào Cai trình bày về "Giải pháp thúc đẩy các hoạt động kết nối giao thương, liên kết vùng giữa các tỉnh trong khu vực Tây Bắc trong giai đoạn mới", nhấn mạnh vai trò sống còn của liên kết vùng để hình thành chuỗi giá trị bền vững và nâng cao sức cạnh tranh tổng thể của hàng hóa khu vực.

Nói về giải pháp tạo đột phá và hội nhập, các tham luận từ đại diện Sở Công thương tỉnh Sơn La, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu, Saigon Co.op, và Tây Bắc TV đã đưa ra những kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn, tập trung vào: Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và đẩy mạnh chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm; Xây dựng và định vị thương hiệu nông sản Tây Bắc; Tăng cường liên kết vùng và ứng dụng chuyển đổi số để hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Sơn La chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Hùng

Đặc biệt, tham luận "Tăng cường liên kết chuỗi cung ứng – Cơ hội đưa sản phẩm vùng Tây Bắc vào hệ thống phân phối hiện đại của Saigon Co.op" của Bà Lương Thị Kiều Lan Chi, Giám đốc Khu vực Miền Bắc - Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã cung cấp hướng đi rõ ràng về tiêu chuẩn và cách thức tiếp cận thị trường bán lẻ hiện đại.

Các nội dung trao đổi, cùng với các bản ký kết, đã thiết lập một lộ trình rõ ràng, biến tiềm năng lớn về nông lâm sản, dược liệu, và sản phẩm OCOP của Tây Bắc thành giá trị kinh tế thực chất, góp phần vào sự phát triển bền vững của khu vực.