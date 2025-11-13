Chân dung người công nhân ngành điện Lai Châu: Kỳ 3 - "Hạt nhân" Nguyễn Đình Thủy và lời giải cho kỳ tích điện lực vùng biên

Bản lĩnh người lính giữ "Mạch máu năng lượng" vùng biên

Nguyễn Đình Thủy, người thợ điện sinh năm 1991, là một trong những chân dung nổi bật của PC Lai Châu, người đã gửi tuổi trẻ trên những cột điện cao thế 110kV. Với danh hiệu "Thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam" năm 2022, Thủy được Giám đốc PC Lai Châu vinh danh là "hạt nhân" thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn Công ty.

Nét đẹp của người công nhân Nguyễn Đình Thủy và đồng nghiệp khi quản lý, vận hành đường dây 110kV. Ảnh: Thu Trang

Trao đổi với phóng viên, ông Bạc Cầm Dũng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý Lưới điện Cao thế Lai Châu (đơn vị trực tiếp quản lý Nguyễn Đình Thủy), đã dành những đánh giá trân trọng về người lính điện cao thế này.

Chia sẻ với phóng viên, ông Dũng cho biết: Công việc của một công nhân Quản lý vận hành đường dây 110kV không chỉ là kiểm tra định kỳ, mà thực chất là cuộc chiến liên tục với thời tiết cực đoan, với sương muối phủ trắng đường dây, sạt lở đất đá uy hiếp an toàn cột điện.

Lưới điện 110kV là mạng lưới xương sống, huyết mạch năng lượng của cả tỉnh. Để bảo vệ khối tài sản vô giá này, ý chí người thợ điện phải đặt lên trên hết.

Chính trong môi trường khắc nghiệt ấy – nơi mà anh Thủy từng tâm sự là "Lò lửa tôi luyện ý chí" – người công nhân trẻ đã tôi luyện nên bản lĩnh vượt khó và một tinh thần sáng tạo không chấp nhận lối mòn.

"Những sáng kiến của Thủy trong việc cải tạo hệ thống xà đỡ sứ và tối ưu hóa quy trình kiểm tra đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt", ông Dũng chia sẻ.

Những sáng kiến ấy không chỉ giúp giảm thiểu thời gian xử lý sự cố, tăng cường độ tin cậy của lưới điện, mà còn khẳng định rằng, dù ở vùng sâu vùng xa, dù điều kiện làm việc còn nhiều thiếu thốn, nhưng tinh thần đổi mới, sáng tạo không bao giờ bị giới hạn. Thủy chính là “hạt nhân” mà chúng tôi đang nỗ lực nhân rộng.

"Biểu tượng" và "Chìa khóa vàng" của tập thể

Mở rộng câu chuyện ra toàn Công ty Điện lực Lai Châu, ông Trần Kim Long, Giám đốc PC Lai Châu, đã mang đến cái nhìn toàn cảnh về một hành trình "thần tốc" đầy tự hào của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty.

"Khi mới thành lập năm 2004, Công ty chúng tôi chỉ có 184 cán bộ công nhân viên, và một con số đau lòng là tỷ lệ hộ dân có điện chỉ đạt 29,4%. Việc đưa điện về bản là “bài toán nan giải và đầy thách thức”, ông Trần Kim Long bày tỏ.

Nhưng sau hai thập kỷ, chúng tôi đã đưa tỷ lệ hộ dân có điện lên gần 99%. Ánh sáng đã trở thành biểu tượng của văn minh và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Nói về danh hiệu của anh Nguyễn Đình Thủy, ông Trần Kim Long khẳng định đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân. Thành tích “Thợ giỏi cấp tập đoàn” của đồng chí Nguyễn Đình Thủy chính là “biểu tượng” rõ ràng nhất, là sự khẳng định về chất lượng nguồn nhân lực của PC Lai Châu. Nó chứng minh rằng người thợ điện vùng biên, dù điều kiện cơ sở vật chất khó khăn hơn, vẫn không hề thua kém về chuyên môn, nghiệp vụ so với các đơn vị miền xuôi. Sự công nhận này là động lực tinh thần to lớn cho hơn 500 cán bộ, công nhân viên của Công ty.

Nguyễn Đình Thủy cùng các công nhân lao động giỏi của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tại hội thi "Thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam". Ảnh: Thu Trang

Khi được hỏi về giải pháp giúp PC Lai Châu làm nên những thành tích toàn diện, từ việc đưa điện đến 100% số xã đến việc được đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Kim Long đã nhấn mạnh: Chìa khóa vàng nằm ở tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Dân chủ - Đổi mới”. Tinh thần ấy đã giúp chúng tôi chuyển hóa thách thức thành sức mạnh tập thể.

Chính vì vậy, chúng tôi luôn quán triệt tinh thần hành động: “Khó khăn là tất yếu, nhiệm vụ phải thành công, biến những khó khăn thách thức thành động lực cho phát triển”. Nhờ đó, chúng tôi không chỉ đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế, mà còn tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ đào tạo con em hộ nghèo. Chúng tôi tự hào là “người đồng hành cùng sự nghiệp phát triển của tỉnh Lai Châu”.

Lan tỏa "Ánh sáng của hy vọng" trong kỷ nguyên số

Khi bàn về tương lai, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 và yêu cầu xây dựng lưới điện thông minh, vai trò của những "người lính tiên phong" như anh Nguyễn Đình Thủy càng trở nên quan trọng, ông Trầm Kim Long cho hay:

"Đồng chí Thủy không chỉ là thợ giỏi mà còn là một “hạt nhân” tiên phong trong việc chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số. Đây là một tài sản vô giá, PC Lai Châu đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Để đáp ứng yêu cầu này, chúng tôi phải nhân rộng hình ảnh và tinh thần của anh Thủy – tinh thần học hỏi, không chấp nhận lối mòn.

Ông Trần Kim Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) trò chuyện với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/ điện tử Dân Việt/ điện tử Trang Trại Việt. Ảnh: Thu Trang

Giám đốc PC Lai Châu cho hay, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào đào tạo, khuyến khích sáng tạo để mọi cán bộ, công nhân viên đều trở thành "người lính tiên phong", làm chủ công nghệ, đảm bảo lưới điện vận hành hiệu quả với tỷ lệ tổn thất thấp và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

Kết thúc cuộc trò chuyện, ông Trần Kim Long khẳng định: Nguyễn Đình Thủy đã chứng minh rằng, nơi Lai Châu khó khăn này không phải là nơi dừng chân, mà là một mảnh đất cắm rễ và nuôi dưỡng khát vọng. Ánh sáng mà người thợ điện Lai Châu mang lại, hơn cả vật chất, chính là “ánh sáng của hy vọng, của tri thức và của tình người”, thắp lửa cho cuộc sống ấm no, bền vững trên mảnh đất biên cương hùng vĩ này.

Hơn 20 năm chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu, ngành Điện lực Lai Châu đã ghi dấu những thành tựu vượt bậc, không chỉ cung cấp ánh sáng mà còn trở thành "người đồng hành cùng sự nghiệp phát triển của tỉnh".



Phủ sóng Điện lưới Quốc gia: PC Lai Châu đã thực hiện một cuộc cách mạng trong việc đưa điện về vùng cao, khắc phục địa hình hiểm trở, núi cao vực sâu và dân cư thưa thớt. Đến tháng 6/2015, PC Lai Châu đã hoàn thành mục tiêu 100% số xã đã có điện lưới quốc gia. Tỷ lệ hộ dân có điện đã tăng từ 29.4% năm 2004 lên mức ấn tượng 97.88% - 99.16% hộ dân/thôn bản có điện lưới quốc gia tính đến hết năm 2024/đầu năm 2025.



Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, xây dựng và mở rộng lưới điện, hoàn thành cấp điện cho các thôn bản chưa có điện, kể cả những xã xa xôi nhất như Tủa Sín Chải (Sìn Hồ) vào năm 2021.



Đòn bẩy kinh tế - xã hội và hiện đại hóa: Việc mở rộng lưới điện có mối liên hệ mật thiết với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh Lai Châu, đạt trên 9%/năm trong 20 năm. Điện năng giúp hình thành, mở rộng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung (chè, cao su,...) và thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Tổng tài sản cố định của PC Lai Châu từ chỉ 41.3 tỷ đồng (2004) đã phát triển mạnh mẽ. Đến năm 2024, điện thương phẩm đạt 267.8 triệu kWh, với doanh thu là 554.3 tỷ đồng.



Chuyển đổi số: Ngành Điện lực Lai Châu đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng lưới điện thông minh; 100% dịch vụ điện lực được cung cấp qua cổng dịch vụ công quốc gia ở cấp độ 4; Tỷ lệ tổn thất điện năng được giảm đáng kể, chỉ còn 2.99% vào cuối năm 2024.



Văn hóa Doanh nghiệp: PC Lai Châu không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà còn thắt chặt kết nối với cộng đồng, thể hiện tinh thần Đoàn kết - Trách nhiệm - Dân chủ - Đổi mới: Hình ảnh "Cột điện nở hoa" và nhiều công trình khác đã tạo nên một ấn tượng sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của ngành điện với môi trường và cộng đồng.



Trách nhiệm năng lượng: Công ty tích cực triển khai chương trình tiết kiệm điện, ký cam kết với 100% khách hàng, cho thấy trách nhiệm với nguồn năng lượng quốc gia...



Công ty Điện lực Lai Châu đã được đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, và được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương biểu dương về những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.