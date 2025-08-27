Đội xung kích Công ty Điện lực Lai Châu lên đường vào Nghệ An, dốc sức thắp sáng bản làng vùng lũ
27/08/2025 11:53 GMT +7
Sau cơn bão số 5 (bão Kajiki) càn quét, nhiều khu vực ở các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh rơi vào cảnh mất điện. Trước khó khăn của đồng bào vùng lũ, 34 thợ điện tinh nhuệ của Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã lên đường vào Nghệ An để giúp bà con sớm có điện trở lại.
Điện lực Lai Châu gặp mặt đội xung kích tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại lưới điện ở Nghệ An
Tối 26/8, trong một buổi gặp mặt chớp nhoáng, ông Trần Kim Long - Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu dặn dò các thành viên trong đoàn: "Đây là nhiệm vụ hết sức cấp bách. Anh em phải mang theo đầy đủ dụng cụ, quyết tâm cao nhất để hỗ trợ đồng nghiệp Nghệ An. Quan trọng nhất là phải tuân thủ kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị".
Những "người hùng" này không phải là những gương mặt xa lạ. Họ là những thợ điện dày dạn kinh nghiệm, từng dốc sức trên công trường đường dây 500kV mạch 3 xuyên Việt. Họ cũng là những người đã từng băng mình vào Quảng Ninh, Hải Phòng giữa cơn bão số 3 năm 2024 để sửa chữa lưới điện.
Hành trình từ vùng Tây Bắc xa xôi đến miền Trung ruột thịt là một sự dấn thân, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" của người thợ điện Việt Nam. Ngay sau buổi gặp mặt, đoàn xe chở 34 thợ điện đã lăn bánh. Ánh mắt họ rạng ngời quyết tâm, bởi họ hiểu rằng, mỗi giây, mỗi phút được rút ngắn là hàng ngàn ngôi nhà sẽ sớm được thắp sáng trở lại.
Trong khi đó, tại Lai Châu, hàng trăm cán bộ, công nhân viên PC Lai Châu cũng đang tập trung cao độ, sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết sau bão. Mục tiêu duy nhất là đảm bảo mạng lưới điện luôn ổn định, cung cấp điện an toàn, liên tục cho người dân vùng cao biên giới.
