Lai Châu: Đánh thức tiềm năng văn hóa, dân bản thoát nghèo bền vững

Những luồng sinh khí mới ở vùng cao

Không ít hộ gia đình đã nhanh nhạy kết hợp bán sản phẩm thủ công với dịch vụ lưu trú, ăn uống tại chỗ. Mô hình này không chỉ giúp họ gìn giữ nghề của cha ông mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định. Đây là bước đi quan trọng, vừa đa dạng hóa sinh kế, vừa từng bước định hình thương hiệu du lịch cộng đồng đặc sắc cho phường Tân Phong nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung.

Tại phường Tân Phong, những mái nhà gỗ truyền thống, nếp sinh hoạt văn hóa bản địa cùng ẩm thực đặc trưng đang trở thành “điểm nhấn” thu hút du khách. Phong trào khôi phục và phát triển nghề truyền thống gắn với du lịch cộng đồng đang tạo nên một luồng sinh khí mới cho kinh tế địa phương.



Ông Vùi Văn Phương (bản San Thàng, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu) dạy cách làm các món ăn truyền thống của người Giáy. Ảnh: Hồng Linh.

Là một nghệ nhân ẩm thực có kinh nghiệm, ông Vùi Văn Phương (bản San Thàng) được chính quyền phường mời tham gia các lớp dạy nghề cho bà con.

Ông tâm sự: “Trước đây, tôi thấy bà con làm các món ăn truyền thống, làm bánh, nấu nướng theo thói quen là chính, nhiều khi chưa đúng cách, chưa đủ hương vị đặc trưng của dân tộc mình.

Tôi đã hướng dẫn lại từ kỹ thuật chọn nguyên liệu, cách gói bánh, nêm nếm gia vị, đến việc trình bày món ăn sao cho đẹp mắt. Dần dà bà con làm tốt hơn, có thể bán cho khách du lịch hoặc đặt tiệc trong các sự kiện. Thấy mọi người giữ được nghề tổ tiên để lại, lại có thêm thu nhập, tôi thấy rất vui và tự hào”.

Nhờ học được cách làm các món ẩm thực đặc trưng của dân tộc Giáy bài bản, gia đình bà Hoàng Thị Bình, bản San Thàng có thêm thu nhập ổn định. Ảnh: Hồng Linh.

Cũng như nhiều phụ nữ khác trong bản San Thàng, trước đây bà Hoàng Thị Bình chỉ biết nấu ăn theo cách truyền thống, chưa từng nghĩ đó có thể là một nghề.

"Nhờ được tham gia lớp dạy nghề do Nhà nước tổ chức, tôi học được cách làm các món ẩm thực đặc trưng của dân tộc Giáy bài bản hơn, biết tính toán chi phí, giá bán. Giờ đây, nhờ nghề này mà gia đình tôi có thêm thu nhập ổn định. Tôi cũng đang dạy lại cho các con, các cháu để giữ nghề gắn với phát triển du lịch cộng đồng", bà Bình phấn khởi chia sẻ.

Từ chính sách hỗ trợ đến trao quyền tự chủ

Xác định người dân tộc thiểu số là chủ thể trong quá trình phát triển, tỉnh Lai Châu luôn ưu tiên nguồn lực, thiết kế chính sách hướng đến giải quyết các bài toán căn cơ về sinh kế, hạ tầng, giáo dục, y tế và văn hóa.

Nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp nhiều bản làng vùng cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu khởi sắc. Ảnh: Ho

Từ năm 2022 đến nay, tỉnh Lai Châu đã giải ngân hơn 1.200 tỷ đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, việc “Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị” đã giúp hàng chục hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh; “Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu” đã mang điện, nước sạch, đường giao thông và trường học đến những bản làng xa xôi. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5% mỗi năm.

Ông Lê Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND phường Tân Phong, cho biết: "Phường đang tập trung các chính sách hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, chính sách xóa nhà tạm cơ bản đã hoàn thành. Về vốn vay, phường phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội để bà con được tiếp cận thuận lợi. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống cho nhân dân".

Đặc biệt, Lai Châu đang có sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy làm chính sách: từ hỗ trợ đơn thuần sang trao quyền, từ trợ cấp sang đồng hành. Tỉnh chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, bởi họ là cầu nối hiệu quả nhất để đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Cách làm này giúp người dân dần tự chủ, phát huy nội lực để tự vươn lên thoát nghèo, tự tin bước vào hành trình phát triển bền vững.