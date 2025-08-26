Lai Châu: Hơn 8600 cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng chính trị hè, sẵn sàng bước vào năm học mới

Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ nhà giáo

Khóa bồi dưỡng chính trị hè thu hút sự tham gia của 8.661 cán bộ, giảng viên, giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh. Hình thức học linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến 182 điểm cầu tại 38 xã, phường trên toàn tỉnh.

Ông Lê Chí Công – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu truyền đạt nội dung cơ bản Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. (Ảnh: Thanh Hoa)

Khóa học tập trung trang bị những kiến thức thiết thực và cập nhật, bao gồm: Các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lai Châu…

Hơn 8600 cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng chính hè năm 2025. (Ảnh: Thanh Hoa)

Mục tiêu chính của khóa bồi dưỡng chính trị hè là trang bị và cập nhật những kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng ngành Giáo dục cho đội cán bộ, giảng viên, giáo viên. Điều này không chỉ giúp nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức mà còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp và chất lượng công tác giảng dạy, quản lý trong bối cảnh mới.