Lai Châu: Hơn 8600 cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng chính trị hè, sẵn sàng bước vào năm học mới
26/08/2025 09:14 GMT +7
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu vừa tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2025 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên và giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh.
Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ nhà giáo
Khóa bồi dưỡng chính trị hè thu hút sự tham gia của 8.661 cán bộ, giảng viên, giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh. Hình thức học linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến 182 điểm cầu tại 38 xã, phường trên toàn tỉnh.
Khóa học tập trung trang bị những kiến thức thiết thực và cập nhật, bao gồm: Các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lai Châu…
Mục tiêu chính của khóa bồi dưỡng chính trị hè là trang bị và cập nhật những kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng ngành Giáo dục cho đội cán bộ, giảng viên, giáo viên. Điều này không chỉ giúp nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức mà còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp và chất lượng công tác giảng dạy, quản lý trong bối cảnh mới.
Thắp sáng giáo dục vùng biên Sơn La
Các xã vùng biên Sơn La đón nhận tin vui khi Bộ Chính trị đã chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc, mở ra tương lai tươi sáng cho hàng ngàn học sinh vùng biên Sơn La, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho giáo dục và củng cố vững chắc an ninh quốc phòng nơi biên cương Tổ quốc.
Sở GDĐT TP.HCM: Đột phá phân cấp, thu hút đầu tư giáo dục với Nghị quyết 98
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Sở GDĐT TP.HCM đã và đang triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, đặc biệt trong các lĩnh vực phân cấp quản lý và kêu gọi xã hội hóa đầu tư.
Thông tin mới nhất về biên chế công chức, viên chức của đơn vị giáo dục, y tế sau sáp nhập
Bộ Nội vụ hướng dẫn, trước mắt giữ ổn định biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế, chỉ sắp xếp khi thực sự cần thiết...