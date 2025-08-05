Thắp sáng giáo dục vùng biên Sơn La

Chủ trương đầu tư xây dựng trường học ở xã biên giới

Hiện, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 13 xã biên giới, với tổng số 45 trường phổ thông và khoảng 37.339 học sinh. Mặc dù 73% trường học đã đạt chuẩn quốc gia, nhưng tỷ lệ học sinh dân tộc, vùng cao, vùng biên được học nội trú còn rất thấp.

Theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW, Bộ Chính trị đã chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền trên toàn quốc.

Mục tiêu cụ thể, hoàn thành 100 trường trong năm 2025 để làm hình mẫu, sau đó nhân rộng ra 248 trường trong 2 - 3 năm tới. Mỗi ngôi trường không chỉ là nơi học chữ, mà còn là mái nhà thứ hai, nơi các em được rèn luyện văn hóa, thể chất, tinh thần trong điều kiện an toàn và hiện đại nhất.

Sơn La họp bàn triển khai chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Ảnh: Văn Ngọc

Chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới không đơn thuần là một dự án xây dựng, mà là một chiến lược toàn diện nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên, trở thành những cán bộ nòng cốt tại địa phương. Đồng thời, đây cũng là bước đi quan trọng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con vùng biên, góp phần vững chắc thế trận quốc phòng, an ninh.

Sơn La có hơn 274km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào), sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Sơn La có 13 xã vùng biên được đầu tư xây dựng trường học liên cấp. Hiện nay, tỉnh đang tập trung rà soát vị trí để xây dựng 13 trường học mới tại các xã biên giới này. Mỗi trường dự kiến sẽ có quy mô phục vụ hơn 1.000 học sinh và giáo viên.

Đến nay, tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị khai thực hiện Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã nhấn mạnh: Đây là cơ hội để thay đổi căn bản điều kiện cơ sở giáo dục cho các xã biên giới; mục tiêu đào tạo thế hệ kế cận vùng sâu vùng xa tại các xã biên giới, đáp ứng được yêu cầu về năng lực trình độ trong bối cảnh hội nhập, phát triển.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, ngay sau hội nghị, các địa phương đã triển khai rà soát nhu cầu xây dựng trường, đề xuất vị trí quỹ đất. Theo kết luận, mỗi trường có quy mô từ 3 - 5ha, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: điện, nước sạch, thoát nước thải, giao thông... tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng/trường.

Tỉnh Sơn La đang tập trung rà soát vị trí để xây dựng 13 trường học mới tại các xã biên giới. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La rà soát quy hoạch xây dựng trường học vùng biên giới

Tỉnh Sơn La cũng đã thành lập các đoàn công tác do ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trực tiếp đi kiểm tra, khảo sát các địa điểm xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Tham gia đoàn công tác kiểm tra, khảo sát các địa điểm xây dựng các trường, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, cho biết: Đây là cơ hội vàng để giáo dục vùng biên Sơn La bứt phá, những ngôi trường nội trú hiện đại sẽ là nơi chắp cánh ước mơ cho các em, giúp các em có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và tạo môi trường giáo dục toàn diện.

Sơn La đã đề xuất xây mới 12 trường và nâng cấp 1 trường, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.880 tỷ đồng. Về đội ngũ giáo viên, tỉnh sẽ điều chuyển cán bộ, giáo viên có năng lực về các trường nội trú mới, đồng thời, đề xuất bổ sung 3.678 biên chế còn thiếu cho toàn tỉnh và 100 biên chế riêng cho 13 trường chuyển đổi mô hình.



Lóng Phiêng là xã đặc biệt khó khăn, giáp biên giới nước CHDCND Lào, được sáp nhập bởi xã Chiềng Tương và xã Lóng Phiêng cũ, có diện tích tự nhiên là 147,81km2. Xã có 7 đơn vị trường học, trong đó, 2 trường mầm non với 830 học sinh; 3 trường tiểu học 1.044 học sinh; 2 trường THCS với 814 học sinh. Thực hiện Thông báo kết luận số 81, xã đã nhanh chóng triển khai rà soát, xác định vị trí xây dựng trường liên cấp.

Ông Lừ Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Lóng Phiêng, phấn khởi nói: Xã đã đề xuất với tỉnh xây dựng trường mới với diện tích khoảng 5 ha tại khu đất ruộng của xã, vị trí cách trụ sở UBND xã hiện nay khoảng 500m. Với địa thế bằng phẳng, ngay sát đường quốc lộ nên giao thông thuận tiện, hệ thống điện, nước, thiết kế, thi công dễ dàng. Mong rằng học sinh vùng biên sẽ sớm có trường mới hiện đại, khang trang với điều kiện học tập tốt nhất từ trước đến nay

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cùng đoàn công tác kiểm tra, khảo sát địa điểm xây trường học tại xã Mường Lèo. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Sộng Bả Chống, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mường Cai, xã Chiềng Khoong, vui mừng, nói: Nhiều năm nay, các cháu học sinh đi học điều kiện ăn ở bán trú ở trường cũng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Phòng ở chưa đáp ứng yêu cầu, chật hẹp, trường chưa có nhà đa năng, sân chơi bãi tập…

Khi nghe tin chủ trương xây dựng trường nội trú liên cấp hiện đại, chúng tôi mừng lắm. Con em chúng tôi sắp được học trong một ngôi trường khang trang, đầy đủ tiện nghi, không còn phải lo lắng về chỗ ăn, chỗ ở nữa. Đây thực sự là một niềm mơ ước bấy lâu nay của bà con.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc khẩn trương từ Trung ương đến địa phương cho thấy sự đồng lòng, quyết tâm cao độ trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt, là ở những vùng khó khăn nơi phên dậu.

Những ngôi trường nội trú liên cấp hiện đại sẽ sớm mọc lên, thắp sáng tương lai cho thế hệ trẻ vùng biên, góp phần xây dựng vùng biên ngày càng phát triển và vững mạnh.