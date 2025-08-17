Nông thôn Tây Bắc: Lấy giáo dục vùng cao là nền tảng, giáo dục dân tộc nội trú là nòng cốt, trường chuyên là mũi nhọn

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng hội nghị. Ảnh: Linh Vũ.

Năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh có 1.047 cơ sở giáo dục (1.015 trường công lập, 32 trường ngoài công lập). Với quy mô 15.315 nhóm,lớp, 469.158 trẻ/học sinh/học viên, cơ bản giữ ổn định số trường so với năm học trước.

Toàn tỉnh có 31.697 viên chức, người lao động, trong đó, có 2.808 cán bộ quản lý, 26.144 giáo viên, 2.745 nhân viên.

Năm học 2024 - 2025, dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm chính trị, sự nỗ lực cố gắng của tất cả cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, toàn thể các em học sinh, sinh viên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng cao, đã có 75,7% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó 14,4% đạt chuẩn mức độ 2; tỉ lệ phòng học kiên cố đạt 86% tiệm cận với trung bình cả nước (89,6%).

Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục vùng khó khăn, vùng biên giới, giáo dục hoà nhập, chuyên biệt cho người khuyết tật được quan tâm; tỉnh Lào Cai (cũ) đã hoàn thành việc thực hiện thí điểm các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập mầm non 4 tuổi.

Giáo dục mũi nhọn tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ, thi học sinh giỏi quốc gia tăng 25 giải so với năm học trước, cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt là tỉnh Lào Cao có 2 giải Nhất môn Toán và môn Lịch sử; 1 học sinh đoạt Huy chương Đồng Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương; 1 học sinh đạt giải Ba quốc gia tại cuộc thi Trí tuệ nhân tạo toàn quốc; 6 giải thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc gia.

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Trịnh Xuân Trường ghi nhận và biểu dương sự cống hiến bằng tinh thần, công sức, trí tuệ của các thầy giáo, cô giáo. Ảnh: Linh Vũ.

Ngành GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã tích cực thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình hiệu quả như: Phong trào phòng giúp phòng, trường giúp trường, thầy giúp thầy, trò giúp trò, biệt phái/tăng cường trên 1.000 lượt giáo viên cho các cơ sở giáo dục thiếu nhân lực; kết nối dạy học tiếng Anh trực tuyến với các cơ sở giáo dục của các tỉnh, thành phố lớn nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng bài giảng số dùng chung, sử dụng bảng tương tác, ứng dụng các phần mềm trí tuệ nhân tạo trong xây dựng kế hoạch dạy học, tổ chức các hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá, tích cực sử dụng thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng, học liệu số, triển khai học bạ số.

Chất lượng đào tạo tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%, trong đó tỷ lệ có văn bằng, chứng chỉ đạt 24,9%; tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm chiếm 85%.

Các tập thể vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Linh Vũ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai ghi nhận và biểu dương sự cống hiến bằng tinh thần, công sức, trí tuệ của các thầy giáo, cô giáo, đặc biệt là các thầy, cô giáo công tác ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Các thầy, các cô đã hết mình vì học sinh thân yêu, để giúp cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo có những bước khởi sắc rõ nét; góp phần từng bước làm thay đổi diện mạo của tỉnh. Tạo được niềm tin trong nhân dân, yên tâm gửi gắm con em mình đến trường với những kỳ vọng tốt đẹp của mỗi gia đình và của toàn xã hội.

Các tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh. Ảnh: Linh Vũ.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Năm 2025 - 2026, là năm học đầu tiên cả nước thực hiện mô hình theo chính quyền địa phương hai cấp, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, đề nghị toàn ngành Giáo dục đoàn kết, đoàn kết trong nội bộ ngành, tất cả vì mục tiêu chung, người đứng đầu ngành là quan trọng.

Tiếp tục nhận thức nâng cao lãnh đạo chỉ đạo, đặt giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển; đề xuất phân cấp phân quyền, thay đổi cách thức quản lý, luôn đổi mới, sáng tạo, cấp uỷ chính quyền địa phương nên lưu ý về giáo dục - đào tạo, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cấp chính quyền địa phương.

Tập trung hoàn thiện thể chế đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác quản trị trường học, nghiên cứu chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, trên tinh thần lấy chính sách tốt nhất để triển khai, mở rộng, nâng cao tính tự chủ của nhà trường.

Phát triển cơ sở hạ tầng cho giáo dục, tăng cường các điều kiện đảm bảo cho giáo dục, rà soát qui hoạch trường lớp học, cố gắng đầu tư cơ bản cho phòng học bán trú và nhà ở công vụ cho giáo viên; xây dựng đội ngũ giáo viên chuẩn hoá nâng cao chất lượng, nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục vùng cao là nền tảng, giáo dục dân tộc nội trú là nòng cốt, giáo dục trường chuyên là mũi nhọn.

Cần xác định rõ vị trí giáo dục của Lào Cai đang đứng ở vị trí nào; đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp, có chính sách hỗ trợ cho học sinh vùng cao, vùng dân tộc thiểu số…



14 tập thể được UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Ảnh: Linh Vũ.

Nhân dịp này, 3 tập thể vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 7 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 14 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 18 cá nhân nguyên là Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tặng Giấy khen.