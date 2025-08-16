Nông thôn Tây Bắc: "Cùng Việt Nam tiến bước" - Dấu ấn tự hào của người dân Lào Cai

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" là một sự kiện lớn mang tầm quốc gia, được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố. Hưởng ứng chương trình, người dân tại 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước đã cùng nhau khoác lên mình màu áo đỏ thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc, hát vang Quốc ca và cùng nhau tiến bước.

Tại Lào Cai, không khí của buổi đi bộ đã vô cùng sôi động ngay từ sáng sớm. Đúng 6 giờ, hàng nghìn người đã tập trung tại Quảng trường 19/8 để tham gia sự kiện. Buổi lễ mở đầu bằng nghi thức tiếp sóng Lễ thượng cờ Quốc gia từ Quảng trường Ba Đình, tạo nên một không gian trang nghiêm, đầy xúc động. Sau đó, tất cả cùng cất cao tiếng hát Quốc ca, hòa cùng nhịp đập tự hào của hàng triệu người dân trên cả nước.

Các đại biểu dự Chương trình. Ảnh: Thanh Thuỷ - Cổng TTĐT Lào Cai

Tham dự chương trình, có sự góp mặt của đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành và đại diện các phường Yên Bái, Âu Lâu, Văn Phú, Nam Cường.



Sau nghi thức chào cờ, các đại biểu và người dân đã cùng nhau bắt đầu hành trình đi bộ. Đoàn người xuất phát từ Quảng trường 19/8, đi qua các tuyến đường chính như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Quang Bích, Lương Yên, trước khi trở về điểm xuất phát. Từng bước chân dứt khoát, mạnh mẽ của mỗi người dân trên các tuyến phố đã tạo nên một hình ảnh ấn tượng, truyền đi thông điệp về sự đồng lòng, quyết tâm của cả dân tộc.

Các cán bộ lãnh đạo, lực lượng vũ trang, các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và người dân tỉnh Lai Châu tham gia sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước". Ảnh: Thanh Thuỷ - Cổng TTĐT Lào Cai.

Đặc biệt, bên cạnh điểm chính tại Quảng trường 19/8, hoạt động đi bộ còn được tổ chức tại 95 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình. Điều này đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp, kết nối người dân ở mọi miền của tỉnh, từ thành thị đến nông thôn, cùng chung một nhịp đập vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ và bền vững.

Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" không chỉ là một hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe mà còn là một cơ hội để mỗi người dân thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Đây là dịp để mọi người cùng nhau củng cố tình đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hướng tới một tương lai tươi sáng cho đất nước. Sự kiện này đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân Lào Cai, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ để mỗi cá nhân tiếp tục nỗ lực cống hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.