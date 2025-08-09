Nông thôn Tây Bắc: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018

Chất lượng giáo dục mũi nhọn ở tỉnh Lai Châu có nhiều chuyển biến

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lai Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Năm học 2024 – 2025, ngành GD&ĐT Lai Châu đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành và thực hiện tốt các chương trình, nghị quyết về nhiệm vụ giáo dục đào tạo, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh Lai Châu duy trì ổn định và ngày càng nâng lên. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Nhờ đó, chất lượng giáo dục đại trà trong toàn tỉnh duy trì ổn định và nâng lên; chất lượng giáo dục mũi nhọn được khẳng định; công tác giáo dục dân tộc được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các trường học tổ chức tốt công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú, bán trú. Công tác huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục xóa mù chữ đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao…

Năm học 2024 – 2025, toàn tỉnh Lai Châu có 336 trường học với 5.182 lớp học và 149.461 học sinh. Toàn tỉnh có 701 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và 17 em đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, toàn ngành có 228/327 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 69,7%; 311.745 lượt học sinh được hưởng các chế độ hỗ trợ.

Năm học 2025 – 2026, ngành GD&ĐT tiếp tục triển khai học tập nghị quyết, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giáo dục; đổi mới quản trị nhà trường; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo…

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà ngành GD&ĐT đạt được trong năm học vừa qua. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Bước sang năm học 2025 – 2026, ngành GD&ĐT tỉnh cần nhanh chóng kiện toàn, vận hành hiệu quả mô hình quản lý giáo dục theo mô hình chính quyền 2 cấp, không để gián đoạn nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018; tạo đột phá trong giáo dục nghề nghiệp; ưu tiên nguồn lực cho giáo dục dân tộc và vùng khó khăn; đẩy mạnh chuyển đổi số và nhân rộng các mô hình điển hình.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu trao Cờ thi đua cho 3 tập thể. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Cấp ủy, chính quyền các xã, phường cần xác định giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; phải bố trí công chức có chuyên môn, kinh nghiệm để phụ trách lĩnh vực giáo dục; ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, tài chính cho các trường học...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho 3 tập thể; trao Bằng khen cho 62 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2014 – 2015 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo và vệ Tổ quốc.

Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2014 – 2015 đến năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Ảnh: Mạnh Hùng)

1 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2023 – 2024 được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT. 39 tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2023 đến năm 2024; 5 tập thể, 10 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.