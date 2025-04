Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cùng các tổ chức đoàn thể chuẩn bị chu đáo kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 18/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã phối hợp với Hội Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh và Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Hội nghị về công tác phối hợp chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh và Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, các đơn vị đẩy mạnh công tác phối hợp, có các giải pháp hỗ trợ, quản lý, giám sát việc chuyên cần đối với các em học sinh trong khoảng thời gian ôn thi tốt nghiệp.

Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất về điều kiện sinh hoạt, đi lại, ăn, nghỉ cho giáo viên, thí sinh và người thân của thí sinh, nhất là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động chung tay “Tiếp sức mùa thi” cho các em tại các điểm thi trong toàn tỉnh.

Hội nghị về công tác phối hợp chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Văn Ngọc

Nhờ đó, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, liên tục tăng lên qua các năm, năm sau có tiến bộ hơn so với năm trước, năm 2023 tăng 0,11% so với năm học 2022 (riêng hệ Giáo dục thường xuyên tăng 1,14%).

Năm 2024 tăng 0,13% so với năm 2024. Kết quả của kỳ thi phản ánh chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, hiệu quả của tỉnh, cống hiến của cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức hội, đoàn thể trong tỉnh.

PGS-TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Con em nông dân tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Đức Thuận, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, Hội Nông dân đã tích cực hỗ trợ học sinh vùng nông thôn, con em nông dân có hoàn cảnh khó khăn bằng các chương trình ôn tập, bổ trợ kiến thức, cung cấp tài liệu học tập và các suất học bổng, tạo điều kiện thuận lợi để các em tham gia kỳ thi.

Ông Vũ Đức Thuận, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết: Những năm qua, công tác giáo dục trên địa bàn được sự quan tâm của các cấp, các ngành, tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đang tích cực phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Khuyến học và Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sự phối hợp tập trung vào nhiều khía cạnh, từ việc tuyên truyền vận động, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, cho đến việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt nhất. Sự chung tay góp sức của các ban, ngành, đoàn thể đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ thi quan trọng này.

Ký kết văn bản phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Văn Ngọc

Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tổ chức ký kết văn bản phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh và Tỉnh đoàn Sơn La thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.