Lai Châu tiếp nhận 3 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ Lai Châu 3 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã triển khai quyết liệt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo… trên địa bàn. Theo đó, toàn tỉnh Lai Châu đã hỗ trợ xây dựng 7.161 nhà, trong đó xây mới 5.995 nhà, sửa chữa 1.166 nhà.

Để làm được điều này, tỉnh Lai Châu đã huy động được nguồn kinh phí lên đến hơn 629 tỷ đồng. Không chỉ có tiền, tinh thần tương thân tương ái của người dân cũng được phát huy cao độ với hơn 250.000 ngày công đóng góp. Mọi người, từ cán bộ đến người dân, người góp công, người góp của, tạo nên phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát rộng khắp các xã, bản.

Các đại biểu dự lễ tiếp nhận kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: Vương Trang)

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7.120 căn nhà hoàn thành, đạt tỉ lệ ấn tượng 99,4%, 41 căn nhà đang trong quá trình xây dựng. Sắp tới, Lai Châu sẽ tổ chức tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 1.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, thay mặt Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Trịnh Công Văn – Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3, đã tận tay trao tặng tấm bảng tượng trưng 3 tỷ đồng cho đại diện tỉnh Lai Châu. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho tỉnh Lai Châu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp bà con nghèo có được cuộc sống ổn định hơn.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý nguồn quỹ, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tấm lòng vàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ Lai Châu 3 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: Vương Trang)

"Chúng tôi xin ghi nhận và tri ân nghĩa cử cao đẹp này. Toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch để mỗi đồng tiền đều phát huy hiệu quả cao nhất" - đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cam kết.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tỉnh cũng bày tỏ hy vọng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Lai Châu trong các hoạt động an sinh xã hội khác. Bởi lẽ, việc chăm lo cho bà con nghèo, cận nghèo không chỉ dừng lại ở mái nhà mà còn ở nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Sự quan tâm, giúp đỡ của các mạnh thường quân như Ngân hàng Nhà nước sẽ là động lực lớn để Lai Châu tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.