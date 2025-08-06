Lai Châu tiếp nhận 3 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát
06/08/2025 08:29 GMT +7
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lai Châu vừa tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ.
Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ Lai Châu 3 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát
Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã triển khai quyết liệt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo… trên địa bàn. Theo đó, toàn tỉnh Lai Châu đã hỗ trợ xây dựng 7.161 nhà, trong đó xây mới 5.995 nhà, sửa chữa 1.166 nhà.
Để làm được điều này, tỉnh Lai Châu đã huy động được nguồn kinh phí lên đến hơn 629 tỷ đồng. Không chỉ có tiền, tinh thần tương thân tương ái của người dân cũng được phát huy cao độ với hơn 250.000 ngày công đóng góp. Mọi người, từ cán bộ đến người dân, người góp công, người góp của, tạo nên phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát rộng khắp các xã, bản.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7.120 căn nhà hoàn thành, đạt tỉ lệ ấn tượng 99,4%, 41 căn nhà đang trong quá trình xây dựng. Sắp tới, Lai Châu sẽ tổ chức tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 1.
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, thay mặt Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Trịnh Công Văn – Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3, đã tận tay trao tặng tấm bảng tượng trưng 3 tỷ đồng cho đại diện tỉnh Lai Châu. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho tỉnh Lai Châu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp bà con nghèo có được cuộc sống ổn định hơn.
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý nguồn quỹ, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tấm lòng vàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
"Chúng tôi xin ghi nhận và tri ân nghĩa cử cao đẹp này. Toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch để mỗi đồng tiền đều phát huy hiệu quả cao nhất" - đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cam kết.
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tỉnh cũng bày tỏ hy vọng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Lai Châu trong các hoạt động an sinh xã hội khác. Bởi lẽ, việc chăm lo cho bà con nghèo, cận nghèo không chỉ dừng lại ở mái nhà mà còn ở nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Sự quan tâm, giúp đỡ của các mạnh thường quân như Ngân hàng Nhà nước sẽ là động lực lớn để Lai Châu tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát khó thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng có một số vướng mắc không dễ tháo gỡ trong quá trình thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhất là nguồn lực tài chính và sự chung tay vào cuộc của nhiều doanh nghiệp.
Tọa đàm "Tập trung tháo gỡ vướng khó khăn để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát"
Để góp phần thể hiện tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị về việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, Báo NTNN/Dân Việt đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Tập trung gỡ vướng khó khăn để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát".
Xóa nhà tạm, nhà dột nát còn vướng mắc thủ tục pháp lý về đất đai
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đang có những kết quả tích cực trong thời gian qua. Nhưng để đạt mục tiêu ngày 31/08/2025 cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát thì cần quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.