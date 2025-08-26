Nông thôn Tây Bắc: Bộ Công an hỗ trợ xây 2 trường nội trú vùng biên giới Lai Châu

Khởi công 2 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở Lai Châu

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Pa Tần, tọa lạc tại bản Nậm Sảo 1 (Pa Tần, Lai Châu). Ngôi trường này được xây dựng trên diện tích 8ha, với 30 phòng học dành cho 1.102 học sinh. Ước tính, kinh phí đầu tư cho dự án này khoảng 200 tỷ đồng. Khi hoàn thành, trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em học sinh dân tộc thiểu số được tiếp cận một nền giáo dục hiện đại.

Lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Lai Châu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Pa Tần. (Ảnh: Trần Tuấn)

Dự án thứ hai là Trường Phổ thông nội trú liên cấp Bum Nưa, nằm tại bản Nà Hẻ, xã Bum Nưa, rộng 5,4ha. Với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, ngôi trường này sẽ được xây dựng đồng bộ, đầy đủ các hạng mục từ nhà hiệu bộ, phòng học, nhà nội trú, bếp ăn, khu thể thao cho đến bể bơi, nhà đa năng. Khi đi vào hoạt động, trường có thể đón khoảng 1.000 học sinh, giải quyết phần lớn nhu cầu học tập của địa phương.

Việc Bộ Công an "mạnh tay" đầu tư 400 tỷ đồng xây dựng hai ngôi trường nội trú không chỉ đơn thuần là bổ sung cơ sở vật chất, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với sự nghiệp giáo dục ở vùng biên giới. Mục tiêu lớn hơn là nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và tạo ra những thế hệ cán bộ người dân tộc tại chỗ, phục vụ địa phương.

Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Lai Châu tặng quà cho 2 trường học. (Ảnh: Trần Tuấn)

Mô hình này được kỳ vọng sẽ trở thành tiền đề để nhân rộng ra các xã biên giới khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nhân dịp này, đại diện Bộ Công an cũng đã mang đến nhiều phần quà thiết thực, ấm áp tình nghĩa. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, đã gửi tặng quà cho 10 gia đình chính sách cùng 10 già làng, trưởng bản và người có uy tín tại hai xã.

Không chỉ vậy, Bộ Công an còn trao quà cho công an xã, tặng 20 bộ máy tính cho hai trường, 10.000 đầu sách, 500 bộ đồng phục, cặp sách và đồ dùng học tập cho các em học sinh. Quỹ khuyến học của mỗi trường cũng được ủng hộ 100 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Công an và Trạm Y tế xã Pa Tần.