PC Lai Châu nỗ lực mang ánh sáng và “tri thức điện” đến với các bản làng vùng cao

Những người thợ điện Lai Châu vượt núi, băng rừng kéo điện lưới về bản Khau Hỏm (xã Nậm Sò). (Ảnh: Thanh Lâm)

Quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng, nhất là kéo lưới điện đến các bản “trắng” điện lưới quốc gia của PC Lai Châu gặp lắm gian nan. Tuy nhiên, vượt lên những bộn bề khó khăn đó, cán bộ, công nhân PC Lai Châu nắng mưa không quản, lầm lũi băng đèo, lội suối, đưa điện lưới quốc gia đến với các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu.

Hành trình vượt khó, thắp sáng bản vùng cao Khau Hỏm

Khau Hỏm là bản vùng cao, đặc biệt khó khăn của xã Nậm Sỏ (Lai Châu). Hơn 50 hộ dân trong bản sinh sống trên ngọn núi cao, cách trung tâm xã hơn 20km. Tháng 4/2025 trở về trước, Khau Hỏm chưa có điện lưới quốc gia. Nhiều năm liền, sống trong cảnh “tăm tối”, người dân Khau Hỏm mong mỏi từng ngày có được “ánh sáng văn minh” từ dòng điện quốc gia.

Không có điện, mỗi khi trời tối, mọi sinh hoạt của người dân Khau Hỏm chỉ thể dựa vào ánh sáng mập mờ của đèn dầu hay bếp lửa.

Những cột điện sừng sững dựng trên đỉnh núi, thấm đẫm mồ hôi của những người thợ điện Lai Châu. (Ảnh: Thanh Lâm)

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả khi chưa được hưởng điện lưới quốc gia của bà con Khau Hỏm, PC Lai Châu đã tham mưu UBND tỉnh Lai Châu làm việc với Tập đoàn Điện lực Viêt Nam đề xuất phương án đầu tư lưới điện cho bản Khau Hỏm.

Sau nhiều cuộc họp bàn, tháo gỡ khó khăn với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Lai Châu, trung tuần tháng 12/2024, công trình xây dựng đường dây 35kV khu vực xã Nậm Sỏ, cấp điện cho bản Khau Hỏm, chính thức khởi công.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Mai Văn Mạnh – Trưởng Ban Quản lý dự án PC Lai Châu, cho biết: Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cấp điện cho bản Khau Hỏm khá thuận lợi. Tuy nhiên, chúng tôi lại gặp phải khó khăn về giao thông, đi lại. Bản Khau Hỏm nằm tít trên núi cao, đường giao thông lên bản khó khăn, chủ yếu là men theo đường mòn ven suối, có những đoạn dốc dựng đứng. Với địa hình như vậy, nhà thầu không thể sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển vật tư, thiết bị thi công, mà chủ yếu là vận chuyển thủ công, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công.

Dự án cấp điện cho bản Khau Hỏm hoàn thành đóng điện vào trung tuần tháng 4/2025. (Ảnh: Thanh Ngân)

“Sau thời điểm khởi công, khu vực này thường xuyên xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến con đường đất dài gần 12km vào Khau Hỏm bị sói lở nhiều đoạn. Có thời điểm xe vận chuyển vật tư phải chờ từ 2 đến 3 ngày mới di chuyển được. Khó khăn nhất là quá trình vận chuyển cột vào công trường. Cột dài, nặng, cồng kềnh, trong khi đường lại vừa dốc vừa trơn, lắm khúc cua gấp nên nhà thầu buộc phải vừa sửa đường vừa di chuyển” – ông Mạnh kể lại.

Trong quá trình thực hiện dự án, PC Lai Châu thường xuyên chỉ đạo nhà thầu khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, tập trung nhân lực, máy móc tổ chức vận chuyển vật tư, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Với sự chỉ đạo sát sao của PC Lai Châu và sự nỗ lực của nhà thầu cũng như sự đồng thuận, tạo điều kiện của người dân sở tại, dự án cấp điện cho bản Khau Hỏm đã hoàn thành đóng điện vào tháng trung tuần tháng 4/2025, trước niềm hân hoan của cán bộ và người dân nơi đây.

Nỗ lực hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng

Khau Hỏm là bản cuối cùng của huyện Tân Uyên cũ được cấp điện lưới quốc gia. Trước Khau Hỏm, hàng chục bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Lai Châu đã được đầu tư lưới điện quốc gia.

Đến nay, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia ở tỉnh Lai Châu đạt hơn 97%. (Ảnh: Thanh Ngân)

Nằm ở địa đầu Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu có địa hình bị chia cắt bởi núi cao, vực sâu, khe suối. Những dãy núi hùng vĩ như Phan Xi Păng, Pu Si Lung… không chỉ là biểu tượng, mà còn là rào cản khổng lồ đối với bất kỳ công trình nào, nhất là việc đưa điện lưới quốc gia đến những thôn, bản người dân tộc thiểu số sinh sống rải rác trên các triền núi.

Theo Trưởng Ban Quản lý dự án PC Lai Châu, hầu hết những bản chưa có điện lưới quốc gia nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Chính vì vậy, để đưa được dòng điện quốc gia về các bản vùng cao, người thợ điện phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Nhiều cung đường vận chuyển vật tư vào công trường là những con dốc dựng đứng, không có đường mòn, phải phát cây mở lối. Để đến được một vị trí móng cột, công nhân phải đi bộ ròng rã cả ngày, băng qua suối sâu, vách đá cheo leo…

Vượt lên những khó khăn bộn bề đó, bằng sự quyết tâm, tận tình, trách nhiệm, đội ngũ thợ điện Lai Châu đã biến gian nan thành động lực. Họ đã dùng trái tim và khối óc để dựng nên những "con đường ánh sáng" vắt qua đại ngàn. Hàng chục công trình, hàng trăm kilômét đường dây đã được kéo lên, thắp sáng cho các thôn, bản chênh vênh nơi đỉnh núi.

Cán bộ Đội Quản lý Điện lực khu vực Tân Uyên (PC Lai Châu) kiểm tra trạm biến áp ở bản Khau Hỏm. (Ảnh: Thanh Ngân)

Qua câu chuyện với ông Mạnh, được biết, hơn 2 thập kỷ qua, Công ty Điện lực Lai Châu đã triển khai hàng loạt dự án đầu tư xây dựng từ cải tạo cho đến xây dựng mới các trạm biến áp, đường dây trung, hạ áp hay dự án cấp điện cho những thôn, bản “trắng” điện lưới quốc gia. Tính đến thời điểm này, tỷ lệ thôn, bản, điểm dân cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu, có điện lưới quốc gia đạt hơn 99%.

“Giai đoạn 2021-2025, PC Lai Châu luôn hoàn thành 100% kế hoạch đóng điện cũng như các công trình đầu tư xây dựng được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Giai đoạn này, Công ty được giao tổng mức đầu tư tăng dần qua các năm, phản ánh định hướng ưu tiên, quan tâm hơn đối với công tác đầu tư phát triển lưới điện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành ngày càng tăng và mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, hiện đại hóa lưới điện” – ông Mạnh thông tin.

Việc hoàn thành tốt các dự án đầu tư xây dựng của PC Lai Châu không chỉ góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, mà còn phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển.

