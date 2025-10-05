Nông thôn Tây Bắc: Khi ánh sáng điện lưới Quốc gia rạng ngời nơi bản sâu Điện Biên

Khi ánh sáng điện lưới chạm đến từng mái nhà

Điện Biên, mảnh đất gắn liền với chiến thắng lẫy lừng năm xưa, vẫn luôn là địa bàn có địa hình hiểm trở bậc nhất cả nước. Những dãy núi nối tiếp nhau, những con đường quanh co, dốc cao, vực sâu… là trở ngại không nhỏ cho việc triển khai các dự án hạ tầng, nhất là ngành điện. Vậy mà, từng trụ điện vẫn vươn lên sừng sững giữa mây mù vùng cao, từng sợi dây dẫn vắt ngang qua những núi đồi để đưa ánh sáng đến từng mái nhà nhỏ bé nép mình bên sườn núi.

Cán bộ PC Điện Biên hướng dẫn người dân cách sử dụng điện lưới an toàn. Ảnh PC Điện Biên cung cấp.

Ngày 30/9/2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử, Công ty Điện lực Điện Biên (PC Điện Biên) đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đưa điện lưới quốc gia phủ kín 100% xã, phường trên toàn tỉnh – một hành trình nhiều gian truân nhưng ngập tràn ý nghĩa.

Để có được thành tựu ấy, hàng ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện đã không quản ngại gian khổ, “cắm bản”, “ăn lán”, vượt rừng, lội suối, dựng cột, kéo dây… chỉ với một mục tiêu mang ánh sáng đến từng bản làng. Sau nhiều năm nỗ lực bền bỉ, PC Điện Biên đã đưa lưới điện quốc gia đến toàn bộ 45/45 xã, phường đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Thành tựu này không chỉ là một con số trong các báo cáo. Nó là sự đổi thay hiển hiện trong từng nếp nhà, là ánh điện học bài lung linh trong đôi mắt trẻ thơ, là tiếng máy xay lúa rộn ràng trong mỗi vụ mùa, là chiếc ti vi mang thế giới hiện đại đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau khi hoàn thành mục tiêu “xã có điện”, thách thức tiếp theo cũng là nhiệm vụ cao cả mà PC Điện Biên đặt ra chính là đưa điện đến từng hộ dân. Và chặng đường này cũng đầy những gian nan không kém.

Đóng điện lưới quốc gia về các bản vùng cao của tỉnh Điện Biên. Ảnh PC Điện Biên cung cấp.

Tính đến hết quý III năm 2025, PC Điện Biên đã phục vụ trực tiếp 153.904 khách hàng. Tỷ lệ hộ dân toàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 95,2%. Một con số biết nói, phản ánh nỗ lực không mệt mỏi của ngành điện trong hành trình đưa điện đến gần hơn với người dân, đặc biệt là những hộ đồng bào sống ở vùng sâu, vùng xa. Ở khu vực nông thôn, nơi cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, tỷ lệ tiếp cận điện lưới cũng đã đạt đến 94,52%.

Điện về, nông thôn đổi thay

Để đảm bảo dòng điện ổn định và an toàn, PC Điện Biên đã chủ động đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Ông Đỗ Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty chia sẻ: “Việc cung cấp điện cho một tỉnh có địa bàn rộng lớn và phức tạp như Điện Biên đòi hỏi một hệ thống hạ tầng đồng bộ, bài bản và bền vững”.

PC Điện Biên đang quản lý và vận hành 3.138,72km đường dây trung áp, đóng vai trò phân phối chính, và 3.055,81km đường dây hạ áp, trực tiếp dẫn điện đến từng hộ dân. Ảnh PC Điện Biên cung cấp

Theo đó, công ty hiện đang quản lý và vận hành 337,69km đường dây 110kV, được ví như mạch máu huyết mạch của lưới điện tỉnh. Cùng với đó là 3.138,72km đường dây trung áp, đóng vai trò phân phối chính và 3.055,81km đường dây hạ áp, trực tiếp dẫn điện đến từng hộ dân. Hệ thống trạm biến áp cũng được đầu tư bài bản với 04 trạm 110kV tổng công suất 132MVA và 1.506 trạm phân phối, tổng công suất 263.065kVA, đảm bảo chất lượng điện áp ổn định cho cả khu dân cư lẫn khu sản xuất.

Hệ thống này không chỉ phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày mà còn là “bệ phóng” cho các dự án kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, cơ sở chế biến nông sản, du lịch sinh thái những ngành mũi nhọn đang được tỉnh xác định là động lực tăng trưởng mới.

Tại bản Huổi Lóng, huyện Mường Nhé (cũ) một trong những địa bàn xa xôi và khó khăn nhất tỉnh, chị Lò Thị Say không giấu được xúc động khi kể về ngày bản có điện: “Trước kia, mỗi tối cả bản chìm trong bóng tối. Trẻ con học bằng đèn dầu, nhà có việc gì cũng phải đi mượn máy phát. Giờ thì khác rồi, nhà có điện, ti vi, tủ lạnh, máy xay mọi thứ đều thuận tiện hơn. Trẻ con cũng thích đi học vì được xem hoạt hình và học online”.

Cán bộ PC Điện Biên đến từng gia đình tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn. Ảnh PC Điện Biên cung cấp

Sự thay đổi của một bản nhỏ như Huổi Lóng chính là hình ảnh thu nhỏ cho những chuyển mình lớn lao của nông thôn Điện Biên. Điện đã giúp người dân tiếp cận với y tế tốt hơn qua các thiết bị hiện đại, mở rộng cơ hội học hành thông qua mạng internet, thúc đẩy sản xuất kinh tế nhờ cơ giới hóa nông nghiệp và trên hết là mang lại niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ.

Mặc dù tỷ lệ hộ dân có điện đã đạt trên 95%, nhưng với PC Điện Biên, hành trình ấy chưa bao giờ dừng lại. “Chúng tôi xác định rõ mục tiêu không chỉ là 100% xã có điện, mà là 100% hộ dân được sử dụng điện một cách an toàn, ổn định và với chất lượng cao nhất”, ông Đỗ Thanh Tuấn nhấn mạnh.

Đó cũng chính là lý do ngành điện đang tiếp tục triển khai các chương trình điện khí hóa nông thôn, đầu tư mở rộng lưới điện hạ áp, cải tạo các trạm biến áp quá tải, đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để rà soát, hỗ trợ các hộ dân chưa có điện do điều kiện đặc thù.

Dù đã có nhiều thành công, hành trình của ngành điện nơi miền biên giới Tây Bắc này vẫn chưa dừng lại. PC Điện Biên đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để rà soát, đưa điện đến các hộ dân còn lại, cải tạo lưới điện cũ, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng điện áp và xây dựng hệ thống điện thông minh hơn trong tương lai.