PC Lai Châu: Khẩn trương chi viện Hà Tĩnh khắc phục lưới điện sau bão số 10, nỗ lực vì miền Trung ruột thịt

PC Lai Châu hướng về miền trung ruột thịt

Cơn bão số 10 (Bão Bualoi) vừa càn quét qua miền Trung đã để lại những vết thương sâu sắc, đặc biệt là sự tàn phá nặng nề đối với hệ thống lưới điện tại Hà Tĩnh. Trong bối cảnh cả nước đang dồn sức khắc phục hậu quả thiên tai, hành động tức thì của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), mà cụ thể là việc điều động Đội xung kích của Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu), không chỉ là một nghiệp vụ cứu hộ thông thường mà còn là một minh chứng hùng hồn cho tinh thần trách nhiệm quốc gia và tính kỷ luật cao trong ngành năng lượng.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lai Châu quán triệt, giao nhiệm vụ cho Đội xung kích. Ảnh: HD

Đây không phải là một sự ứng phó bị động. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, PC Lai Châu đã kích hoạt quy trình chuẩn bị với tốc độ và sự chuẩn xác đáng kinh ngạc. Việc rà soát, chuẩn bị đầy đủ 60 nhân lực, phương tiện, thiết bị, vật tư, công cụ dụng cụ trong thời gian ngắn nhất phản ánh một cơ chế ứng phó khẩn cấp đã được tôi luyện. Đó là minh chứng cho một ngành Điện luôn duy trì phương châm “3 sẵn sàng” và thực hiện triệt để mô hình “4 tại chỗ”, không chỉ gói gọn trong địa bàn mà còn mở rộng ra cả nước.

Công nhân Công ty Điện lực Lai Châu chuẩn bị phương tiện, thiết bị. Ảnh: HD

Đội xung kích lên đường không phải là một tập hợp ngẫu nhiên. Đây là lực lượng nòng cốt, do chính Phó Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo, bao gồm nhiều cá nhân đã dày dạn kinh nghiệm trong các chiến dịch lớn như xây dựng đường dây 500kV mạch 3 hay khắc phục hậu quả bão lũ tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An. Sự điều động nhân lực chất lượng cao này thể hiện ý chí quyết tâm khôi phục lưới điện một cách nhanh nhất, an toàn nhất, đặt hiệu quả lên hàng đầu.

Ông Trần Kim Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Đội xung kích. Ảnh: HD

Trong khi lực lượng chi viện hướng về tâm bão, PC Lai Châu vẫn đảm bảo an toàn điện tại địa phương bằng việc ứng trực 100% nhân lực và tái lập ca trực tại các trạm 110 kV không người trực. Đây là chiến lược thông minh và bắt buộc: Chi viện nhưng không để hổng phía sau, đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục phục vụ cho chính công tác khắc phục và ổn định sản xuất tại chỗ. Hành động này khắc họa một tinh thần kỷ luật thép, một sự chuyên nghiệp vượt lên trên điều kiện địa lý xa xôi của Lai Châu – tỉnh miền núi phía Bắc - đối với Hà Tĩnh ở miền Trung.

Tinh thần đồng đội và trách nhiệm với người dân vùng bão

Trước khi đội ngũ xung kích lên đường, cuộc trao đổi ngắn giữa phóng viên báo Nông thôn Ngày nay/ điện tử Dân Việt/ điện tử Trang Trại Việt với Ông Trần Kim Long – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu đã làm nổi bật triết lý hành động của đơn vị.

Thành viên Đội xung kích chuẩn bị tư trang lên đường. Ảnh: HD

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Kim Long cho biết: Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần tự nguyện của đội ngũ. Đây là một nhiệm vụ nặng nề, nhưng cũng là một sứ mệnh thiêng liêng. Động lực lớn nhất không chỉ là hoàn thành chỉ đạo nghiệp vụ, mà còn là tình cảm đồng chí, đồng nghiệp, là trách nhiệm với người dân vùng bão.

Chúng tôi mang theo ý chí quyết tâm cao nhất, không chỉ để sửa chữa đường dây, mà còn để khôi phục niềm tin và sự ổn định cuộc sống, sản xuất cho bà con Hà Tĩnh.

Ông Trần Kim Long động viên cán bộ, công nhân trước khi lên đường chi viện cho Hà Tĩnh. Ảnh: HD

Người đứng đầu ngành điện Lai Châu nhấn mạnh: Hiệu quả phải đi đôi với an toàn tuyệt đối. Tôi dặn dò anh em phải phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bởi mỗi sự cố bão lũ là một tình huống không lường trước được. Đặc biệt, phải tuân thủ nghiêm ngặt kỷ cương, kỷ luật lao động và phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Mục tiêu là khôi phục hệ thống điện một cách nhanh nhất nhưng phải đảm bảo chất lượng, không để xảy ra bất cứ sơ suất nào về an toàn cho người và thiết bị.”

Lời phát biểu của ông Long với đội xung kích trước khi lên đường không chỉ là sự giao nhiệm vụ mà còn là một lời thề đồng lòng trước thử thách. Nó khẳng định rằng, trong ngành Điện, khoảng cách địa lý từ Lai Châu đến Hà Tĩnh không còn là rào cản, mà là sợi dây liên kết vô hình giữa những người thợ.

Đội xung kích lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Ảnh: HD

Hành động của PC Lai Châu là một bài học sâu sắc về tinh thần đồng đội và sự tối ưu hóa nguồn lực trong quản lý thiên tai. Sức mạnh của ngành Điện Việt Nam không chỉ nằm ở những đường dây 500kV hay trạm biến áp hiện đại, mà còn nằm ở sự đồng tâm hiệp lực và tính chủ động, chuyên nghiệp của những người thợ điện – những người luôn sẵn sàng gác lại sự ổn định của mình để thắp sáng cho người khác.