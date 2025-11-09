Lai Châu khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hua Bum, Dào San

Khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp

Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hua Bum, Dào San thuộc “Đề án 100 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền” được khởi công trong năm 2025 theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào và con em vùng biên.

Các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hua Bum, Dào San (Lai Châu). (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Theo đó, mỗi trường được đầu tư hơn 200 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 6,2 ha, với 30 lớp học, đủ sức chứa cho khoảng 1.000 học sinh. Trường học sẽ được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo chỗ học, chỗ ở sinh hoạt cho học sinh và cả chỗ ở công vụ cho giáo viên.

Công trình này hứa hẹn tạo dựng môi trường học tập khang trang, an toàn, mở ra cơ hội học tập bình đẳng, lâu dài cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số, giúp thầy cô yên tâm công tác. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài ngay tại vùng biên.

Ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hua Bum, Dào San.

Ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Việc xây dựng 100 trường nội trú liên cấp là bước đi quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách vùng miền, nâng cao dân trí, củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững vùng biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương khẳng định: Tỉnh Lai Châu đang nỗ lực thực hiện Kết luận 81 của Bộ Chính trị. Tỉnh đã chỉ đạo xây dựng 11 trường nội trú liên cấp tại 11 xã biên giới, trong đó, 5 trường sẽ khởi công ngay trong năm 2025 và 6 trường còn lại vào năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các cấp, ngành, chủ đầu tư tăng tốc, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và đặc biệt là phối hợp với địa phương để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập ở xã Hua Bum được nhận quà từ Quỹ khuyến học tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng 1.000 cuốn sách cho Thư viện và quà cho thầy cô, học sinh các trường của 2 xã Hua Bum, Dào San. Quân khu 2 tặng quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho 10 hộ gia đình và 20 em học sinh. Tỉnh ủy Lai Châu tặng khèn Mông và khăn Piêu – vật phẩm biểu trưng văn hóa của địa phương – cho Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn.

Đặc biệt, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng Lai Châu tặng 150 điện thoại thông minh cho các hộ gia đình xã Hua Bum để hỗ trợ công tác chuyển đổi số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hua Bum, Dào San

Chủ tịch UBND xã Hua Bum Nguyễn Đức Hiền, xúc động chia sẻ: "Đây không chỉ là công trình phục vụ giáo dục, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của tri thức và của tương lai. Chúng tôi xin hứa sẽ phối hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được thi công an toàn, đảm bảo tiến độ.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hua Bum, Dào San.

