Lai Châu: Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

Tham dự hội nghị, các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 13 xã thuộc quản lý của Thuế cơ sở 3 (tỉnh Lai Châu) đã được quán triệt, phổ biến chính sách mới về chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế khi xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026 theo nội dung Nghị quyết 198/2025/QH15, ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Đại diện VNPT đã cung cấp dịch vụ triển khai phổ biến, cung cấp phần mềm, dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí có mức giá ưu đãi cho hộ kinh doanh, cũng như cam kết đồng hành cùng ngành thuế trong công cuộc chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, triển khai chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán. (Ảnh: Vương Trang)

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Nghĩa – Quyền trưởng Thuế tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Đây là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa và minh bạch trong công tác quản lý thuế, hướng đến nền tài chính số, thuế số, phù họp với thông lệ quốc tế và thực tiễn phát triển của nền kinh tế số hiện nay.

Để việc chuyển đổi mô hình quản lý thuế đạt hiệu quả, công chức Thuế cần tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích của việc kê khai, nộp thuế minh bạch; đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và nhân lực quản lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tuyên truyền hỗ trợ để các hộ, cá nhân kinh doanh hiểu và tự giác chuyển đổi sang hộ kê khai, hoặc chuyển lên doanh nghiệp; các hộ kinh doanh chấp hành đúng các quy định về chuyển đổi, minh bạch trong việc kê khai, nộp thuế…

Ông Phạm Ngọc Nghĩa – Quyền trưởng Thuế tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Trang)

Cũng tại hội nghị, đại diện cá nhân, chủ hộ kinh doanh được trải nghiệm vận hành thử nghiệm thực tế trên thiết bị có sẵn (máy tính, điện thoại) theo phương thức chuyển đổi mới.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, hỗ trợ các cá nhân, chủ hộ kinh doanh trên địa bàn 13 xã thuộc quản lý của Thuế cơ sở 3 tỉnh Lai Châu có thể tự khai, nộp thuế và thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử, cách sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.