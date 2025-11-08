Phát huy lợi thế Mai Sơn vươn lên thành “thủ phủ” nông sản OCOP của Sơn La

Mai Sơn nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp

Sau sáp nhập, với không gian sản xuất rộng lớn, đất đai màu mỡ và khí hậu ôn hòa, Mai Sơn càng có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm đặc trưng, tạo dựng thương hiệu nông sản bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Hiện nay, xã Mai Sơn đã có 14 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó 6 sản phẩm đạt 4 sao và 8 sản phẩm đạt 3 sao. Những cái tên quen thuộc đã dần trở thành thương hiệu của địa phương như nấm linh chi Mạnh Thắng, long nhãn, cao sâm ngọc linh Thành Long, cà phê rang xay, na Đại Sơn, mật ong Bảo Tín, dâu tây Ichi Farm, đông trùng hạ thảo…

Mỗi sản phẩm không chỉ mang hương vị đặc trưng của núi rừng mà còn là kết tinh của công sức, trí tuệ và tâm huyết của người nông dân nơi đây.

Sản phẩm cao sâm ngọc linh Thành Long của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng Thành Long được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Ảnh: Văn Ngọc

Ngay sau khi sáp nhập, xã Mai Sơn đã sớm xác định hướng đi rõ ràng: củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm mới theo hướng tập trung, tránh dàn trải. Xã ưu tiên đầu tư nguồn lực vào những sản phẩm có thế mạnh, tiềm năng thị trường, gắn với quảng bá, xúc tiến thương mại bài bản, sáng tạo và hấp dẫn hơn.

Theo kế hoạch, năm 2025, xã sẽ đánh giá lại 5 sản phẩm OCOP hết hạn và phát triển thêm ít nhất 2 sản phẩm mới gồm Cao sâm cà phê Thành Long – Yến Thảo và Cao sâm trà Thành Long – Cầm Châu Calm. Ngoài ra, Mai Sơn cũng đặt mục tiêu mỗi năm phát triển thêm 1-2 sản phẩm OCOP mới, hướng đến đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng và xu thế thị trường hiện nay.

Ông Đặng Quốc Khánh, Trưởng phòng Kinh tế xã Mai Sơn, cho biết: Phòng đã triển khai lồng ghép các cơ chế, chính sách trong các chương trình, dự án; kiện toàn hội đồng và tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm. Cùng với đó, chúng tôi chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ, in ấn bao bì, tem nhãn, tư vấn để sản phẩm được công nhận mới và công nhận lại theo quy trình OCOP.

Xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La có nhiều tiềm năng để phát triển các sản phẩm OCOP. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, xã còn tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các chủ thể OCOP, giúp họ nắm vững quy trình quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, kỹ năng marketing và phát triển thương hiệu. Các phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi khâu, từ xây dựng hồ sơ sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng, đến xúc tiến thương mại và kết nối thị trường tiêu thụ.

Sự đồng hành của chính quyền, sự năng động của doanh nghiệp, HTX và tinh thần sáng tạo của người dân đang tạo nên sức bật mới cho kinh tế nông nghiệp Mai Sơn. Từ những vườn cà phê xanh ngát, những cánh đồng na, dâu tây, đến những cơ sở chế biến sâm ngọc linh, linh chi, mật ong… tất cả đang cùng nhau làm nên diện mạo mới cho vùng đất nông sản giàu tiềm năng này.

Với định hướng phát triển đúng hướng, cách làm bài bản và sự quyết tâm của chính quyền cùng người dân, thương hiệu nông sản Mai Sơn chắc chắn sẽ ngày càng vươn xa.