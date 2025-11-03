Sơn La: Giải ngân hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719

Sơn La thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia

Ngày 3/11, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, chủ trì cuộc làm việc về tiến độ giải ngân Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 năm 2025. Dự cuộc làm việc trực tiếp có lãnh đạo các một số sở, ngành liên quan. Cuộc làm việc được trực tuyến đến đến 32 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc làm việc, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 năm 2025. Từ đầu năm đến nay, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương về điều chỉnh nội dung, phân quyền, giám sát, hướng dẫn thực hiện dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia khi vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp; các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc và tổ chức đơn vị hành chính vùng dân tộc thiểu số.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc về tiến độ giải ngân Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 năm 2025. Ảnh: Phan Trang

Đồng thời, tổ chức 6 đợt kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện bảo đảm đúng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình.

Tổng mức vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ cho tỉnh năm 2025 gần 1.445 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn giao, giải ngân thanh toán 1.432 tỷ đồng, đạt 99,1% tổng số vốn giao năm 2025. Đồng thời, giải ngân gần 600 triệu đồng vốn kéo dài sang thực hiện năm 2025. Số vốn năm 2025 không có khả năng giải ngân là hơn 12,8 tỷ đồng thực hiện Dự án 3 và Dự án 10 trong Chương trình do không sử dụng hết, phải thu hồi, hoàn trả về ngân sách Trung ương.

Đối với tổng vốn được giao để giải ngân theo Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh là 163,5 tỷ đồng. Các đơn vị cơ bản đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu. Dự kiến đến giữa tháng 11/2025, hầu hết các xã, phường sẽ cơ bản hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu và tiến hành ký hợp đồng thực hiện. Hiện tại, đã có một số xã đi trước trong việc ký hợp đồng triển khai, bao gồm các xã: Lóng Phiêng, Mường Bú, Mường Cơi, Sốp Cộp và Tường Hạ.

Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 năm 2025 hỗ trợ người dân bình chữa nước. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu yêu cầu các sở, ngành tập trung hướng dẫn các xã về thủ tục đầu tư, quy trình phê duyệt quyết toán, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 năm 2025.

Sở Dân tộc và Tôn giáo cập nhật, báo cáo tiến độ thường xuyên theo ngày từ ngày 5-15/12, xây dựng kế hoạch, đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề nhằm kịp thời đánh giá và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 năm 2025.

Các xã tăng cường công tác giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ thời gian, khối lượng hoàn thành. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, phối hợp với các sở, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình làm thủ tục thanh, quyết toán. Phấn đấu đến hết 15/12 hoàn thành giải ngân.