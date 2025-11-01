Chiềng Sung: Đưa pháp luật đến gần dân, vun đắp nếp sống thượng tôn pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số

Clip: Ông Hà Văn Dũng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Chiềng Sung chia sẻ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn xã.

Xác định PBGDPL là nhiệm vụ then chốt trong bối cảnh mới

Xã Chiềng Sung được hình thành trên cơ sở hợp nhất 2 xã: Chiềng Sung và Chiềng Chăn của huyện Mai Sơn cũ, tỉnh Sơn La. Từ ngày 1/7, xã Chiềng Sung bắt đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý nhà nước.

Nhận thức rõ bối cảnh này, Đảng ủy và UBND xã đã xác định công tác PBGDPL cho người dân, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là nền tảng để ổn định an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay sau khi sáp nhập, UBND xã Chiềng Sung đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sung, nhấn mạnh: “Mục tiêu của Chiềng Sung là đưa pháp luật thực sự đi vào đời sống, để người dân hiểu, tin và tự giác thực hiện. Chúng tôi quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình tiếp cận pháp luật, đặc biệt là trong giai đoạn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy mới”.

Để hiện thực hóa mục tiêu, ngay sau khi sáp nhập, UBND xã đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

"Chúng tôi yêu cầu mọi hoạt động phải thực chất, hiệu quả, hướng về cơ sở, thiết kế nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc thù từng địa bàn”, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sung chia sẻ.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật

Thay vì các hội nghị mang tính hình thức, Chiềng Sung đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp PBGDPL mang tính đột phá, sát với thực tiễn.

Ông Hà Văn Dũng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Chiềng Sung, cho hay, ngay khi áp dụng mô hình chính quyền hai cấp, Phòng đã chủ động tham mưu cho UBND xã ban hành kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL. Chúng tôi lồng ghép nội dung pháp luật vào các hội nghị giao ban của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cuộc họp bản và sinh hoạt chi hội. Đồng thời, xã duy trì hiệu quả hệ thống loa phát thanh của bản để truyền tải thông tin pháp lý kịp thời.

Một trong những giải pháp then chốt là củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật tại các bản. Đây được xem là "cánh tay nối dài" của chính quyền, gồm những người có uy tín, am hiểu ngôn ngữ, văn hóa và phong tục tập quán địa phương.

Với sự tham gia của người uy tín trong tuyên truyền PBGDPL, nhờ vậy, nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới manh nha, góp phần ổn định an ninh trật tự, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Nội dung tuyên truyền cũng được chọn lọc, tập trung vào các vấn đề dân sinh bức xúc và các lĩnh vực pháp luật "nóng".

"Chúng tôi không chỉ tuyên truyền luật mới ban hành mà còn đi sâu vào các quy định pháp luật về đất đai, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và đặc biệt là cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng…", ông Dũng chia sẻ.

Bên cạnh đó, công tác hòa giải ở cơ sở được đặc biệt chú trọng. Xã đã kiện toàn lại các tổ hòa giải sau sáp nhập, với sự tham gia của lực lượng công an xã, trợ giúp viên pháp lý và người có uy tín. Nhờ vậy, nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng (như mâu thuẫn đất đai, xích mích nhỏ) đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới manh nha, góp phần ổn định an ninh trật tự, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Giảm thiểu vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân

Qua thời gian triển khai quyết liệt các giải pháp PBGDPL, tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Chiềng Sung đã giảm thiểu rõ rệt.

Các hủ tục, hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình như tảo hôn, kết hôn cận huyết thống đã giảm đáng kể. Tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng có chuyển biến tích cực; hiện tượng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đã chấm dứt, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao.

Quan trọng hơn, công tác PBGDPL đã tác động trực tiếp đến ý thức, trách nhiệm công dân. Người dân nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thể hiện qua việc tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và các phong trào an ninh trật tự khác.

Nhờ được tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật, bà Quàng Thị Phượng, người Thái ở bản Búc B, đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Bà Quàng Thị Phượng, dân tộc Thái, bản Búc B, chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi nghĩ pháp luật rất xa vời, chủ yếu giải quyết mâu thuẫn bằng lý của làng. Vài năm nay, nhờ cán bộ tuyên truyền, chúng tôi đã thay đổi”.

Theo bà Phượng, nếu là trước đây, chắc chắn đã xảy ra to tiếng. Nhưng nhờ tổ hòa giải của bản, cán bộ xã xuống giải thích rõ ràng về Luật Đất đai, về quyền và nghĩa vụ, hai bên đã thấu hiểu và tự nguyện chấp hành. Hiểu luật thì mình không bị thiệt.

"Không chỉ người lớn, thế hệ trẻ cũng thường xuyên được tiếp cận pháp luật. Con cháu đi học về còn nói với tôi về Luật An ninh mạng, về phòng chống bạo lực học đường, tuân thủ luật khi tham gia giao thông...Cán bộ xã còn xuống tận nơi để làm trợ giúp pháp lý cho các hộ dân. Người dân chúng tôi ngày càng tin tưởng vào chính quyền”, bà Phượng nói.



Câu chuyện của bà Phượng không phải là cá biệt. Đó là hình ảnh thu nhỏ của một Chiềng Sung đang từng ngày "thay da đổi thịt" nhờ ánh sáng của pháp luật. Người dân đã biết "gõ cửa" đúng nơi khi có vướng mắc, biết sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Rời Chiềng Sung khi nắng chiều đã ngả vàng trên những triền đồi, chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng lòng của chính quyền và người dân, công tác PBGDPL sẽ tiếp tục là đòn bẩy vững chắc, giúp xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ánh sáng pháp luật đang thực sự lan tỏa đến từng nóc nhà, từng người dân nơi đây.