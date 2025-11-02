Giá cà phê trong nước tăng tuần thứ ba liên tiếp trong khi giá cà phê thế giới giảm

Giá cà phê hôm nay 2/11

Trên sàn London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa tuần qua đạt 4.524 USD/tấn, giảm nhẹ 1% (47 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,4% (17 USD/tấn), còn 4.540 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 trên sàn giao dịch New York giảm mạnh hơn, giảm tới 2,7% (11 US cent/pound) trong tuần qua, xuống còn 392,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 2,8% (10,8 US cent/pound), đạt 372,25 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 115.500- 117.000 đồng/kg, tăng 300 – 500 đồng/kg so với tuần trước. Đây cũng là tuần tăng giá thứ ba liên tiếp của thị trường nội địa.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 116.800 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 116.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 115.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 117.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới thời gian gần đây chịu áp lực giảm do kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Brazil. Bên cạnh đó, thời tiết tại Brazil đã có mưa giúp cải thiện điều kiện canh tác. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cho biết đang xuất hiện lo ngại về tình trạng mưa quá mức tại Việt Nam, có thể ảnh hưởng đến mùa vụ cà phê Robusta.

Các nhà rang xay của Mỹ đang tiêu thụ mạnh lượng hàng tồn kho, trong bối cảnh đàm phán thương mại Mỹ - Brazil có thể quyết định họ có phải trả giá cao hơn nhiều cho các nguồn cà phê thay thế hay không.

Mưa đã quay trở lại Brazil – quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới giúp hỗ trợ cây cà phê phát triển. Tiêu thụ cà phê trên thế giới vẫn còn biến động, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Colombia - nhà sản xuất cà phê lớn thứ ba thế giới - đang tăng lên.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Brazil đã có cuộc gặp mang tính tích cực bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN, nhằm thảo luận về việc Mỹ tăng thuế gần đây đối với hàng hóa Brazil, và được cho là đã nhất trí bắt đầu ngay các cuộc đàm phán để giải quyết căng thẳng thương mại.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva thông báo ông đã có một cuộc gặp “rất tốt ngoài mong đợi” với Tổng thống Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia, và có thể sẽ sớm có “giải pháp dứt điểm” cho vấn đề thương mại giữa Mỹ và Brazil trong vài ngày tới.

Tại Việt Nam, giá cà phê quý III phục hồi mạnh sau khi sụt giảm hồi quý II. Theo đó, giá cà phê trung bình tính đến cuối tháng 9 khoảng 116.000 đồng/kg tăng 20% so với đầu tháng 7. Bước sang tháng 10, giá cà phê giảm nhẹ. Tính đến ngày 12/10, giá cà phê nhân xô được thu mua ở mức 113.000 - 114.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 21.500 đồng/kg so với mức kỷ lục thiết lập hồi tháng 3 và tương đương cùng kỳ năm trước.

Một số doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn của Việt Nam nhận định nguồn cung của niên vụ 2025 - 2026 có thể vẫn thiếu hụt.

Mặc dù có một số báo cáo cho rằng sản lượng cà phê Việt Nam năm nay tăng lên nhưng kết quả cuối cùng vẫn còn phụ thuộc vào tình hình thu hái và thời tiết giai đoạn thu hoạch.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cho rằng giá cà phê chưa thể giảm. Nếu giảm thì mức điều chỉnh cũng không quá mạnh. Thời gian qua, giá cà phê và một số loại nông sản khác như tiêu và sầu riêng liên tục tăng và thiết lập kỷ lục, giúp thu nhập của người dân tốt hơn. Do vậy, áp lực phải bán cà phê trong giai đoạn chính vụ để trang trải cuộc sống cũng không quá lớn. Nói cách khác, giá giảm hay tăng thì 80% phụ thuộc vào người nông dân.

Các nhà xuất khẩu có thể kiểm chứng điều này vào những tháng tới khi Việt Nam bắt đầu thu hoạch. Giá cà phê nếu điều chỉnh cũng chỉ xuống tối đa là 100.000 đồng/kg, còn nếu người dân không bán, giá có thể khoảng 120.000 đồng/kg.