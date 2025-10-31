Giá cà phê tiếp tục tăng, mưa lớn kéo dài ở Tây Nguyên gây gián đoạn thu hoạch

Giá cà phê hôm nay 31/10

Ngày 31/10, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London tiếp tục tăng 0,81% (37 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.622 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,67% (31 USD/tấn), đạt 4.641 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,33% (1,3 US cent/pound) so với ngày hôm trước, đạt 392 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 0,39% (1,45 US cent/pound), đạt 372,25 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 116.800 – 118.200 đồng/kg, tiếp tục tăng mạnh 1.300 – 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 118.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 117.700 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 116.800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 118.200 đồng/kg.

Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, diện tích cà phê tại Việt Nam tiếp tục mở rộng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tính đến tháng 9 năm nay, diện tích cà phê của cả nước đạt 764.400 ha, tăng 2,3% (tương đương 16.600 ha) so với năm trước. Việc áp dụng giống mới và tập trung chăm sóc đã giúp năng suất cà phê cải thiện, dự báo sản lượng niên vụ 2025/26 của Việt Nam sẽ tăng thêm khoảng 120.000 tấn.

Việt Nam hiện là nước sản xuất và xuất khẩu Robusta số 1 thế giới nhưng các nước đang gia nhập cuộc đua, đe dọa vị thế số 1 của Robusta Việt. Do đó, ngành cà phê Việt Nam cần đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để duy trì được vị thế cạnh tranh cho cà phê Việt, loại cây trồng mang lại giá trị xuất khẩu cao nhất hiện nay.

Giá cà phê thế giới thời gian gần đây chịu áp lực giảm do kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Brazil. Bên cạnh đó, thời tiết tại Brazil đã có mưa giúp cải thiện điều kiện canh tác. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cho biết đang xuất hiện lo ngại về tình trạng mưa quá mức tại Việt Nam, có thể ảnh hưởng đến mùa vụ cà phê robusta.

Các nhà rang xay của Mỹ đang tiêu thụ mạnh lượng hàng tồn kho, trong bối cảnh đàm phán thương mại Mỹ - Brazil có thể quyết định họ có phải trả giá cao hơn nhiều cho các nguồn cà phê thay thế hay không.

Tính đến ngày 31/10, lượng tồn kho cà phê Arabica do ICE theo dõi đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1,5 năm là 446.475 bao, trong khi lượng tồn kho cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 3,25 tháng là 6.111 lô.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, ngoài số lượng đang ở kho ngoại quan thì niên vụ cà phê 2024/25 vừa qua, Đức dẫn đầu với sản lượng mua vào đạt 196.259 tấn (chiếm 13%), kế đến là Italy với 124.766 tấn (8,3%), Tây Ban Nha đứng thứ 3 với 110.224 tấn (7,3%); tiếp theo là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Algeria,… Như vậy, châu Âu vẫn là thị trường lớn nhất của cà phê xuất khẩu từ Việt Nam với khối lượng trên 710.000 tấn (chiếm 47,2%), kim ngạch trên 4 tỷ USD (chiếm 46,7%).