Đà tăng giá cà phê gặp cản trở nếu Brazil bước vào vụ thu hoạch thuận lợi hơn dự kiến

Giá cà phê hôm nay 1/11

Ngày 1/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London quay đầu giảm mạnh 2,11% (98 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.524 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 2,17% (101 USD/tấn), đạt 4.540 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 nhìn chung không có nhiều biến động, chỉ tăng không đáng kể 0,01% (0,05 US cent/pound) so với ngày hôm trước, đạt 392,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 đi ngang ở mức 372,25 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 115.500- 117.000 đồng/kg, giảm 1.200 – 1.300 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 116.800 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 116.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 115.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 117.000 đồng/kg.

Tại Việt Nam, cơn mưa lớn kéo dài ở Tây Nguyên đã gây gián đoạn quá trình thu hoạch, nhiều diện tích cà phê đã chín rụng sớm, khiến chất lượng hạt cà phê giảm sút.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tính đến tháng 9 năm nay, diện tích cà phê của cả nước đạt 764.400 ha, tăng 2,3% (tương đương 16.600 ha) so với năm trước. Việc áp dụng giống mới và tập trung chăm sóc đã giúp năng suất cà phê cải thiện, dự báo sản lượng niên vụ 2025/26 của Việt Nam sẽ tăng thêm khoảng 120.000 tấn.

Tính đến ngày 31/10, lượng tồn kho cà phê Arabica do Sàn giao dịch ICE (Mỹ) theo dõi đã giảm xuống còn 446.475 bao (loại 60 kg/bao), mức thấp nhất trong 1,5 năm qua. Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE London cũng giảm mạnh xuống 6.111 lô, chạm mức thấp nhất trong 3,25 tháng.

Nhiều chuyên gia nhận định, xu hướng tăng giá của cà phê có thể còn tiếp diễn trong ngắn hạn, đặc biệt nếu nguồn cung từ các nước sản xuất lớn chưa có dấu hiệu cải thiện. Ngoài ra, yếu tố thời tiết tại khu vực Nam Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á vẫn là biến số quan trọng có thể khiến thị trường biến động mạnh trong các tuần tới.

Tuy nhiên, một số ý kiến thận trọng cho rằng đà tăng có thể gặp cản trở nếu Brazil bước vào vụ thu hoạch thuận lợi hơn dự kiến, hoặc nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên, gây áp lực lên giá hàng hóa. Dù vậy, trong bối cảnh tồn kho vẫn ở mức thấp nhất trong nhiều tháng, thị trường cà phê vẫn đang giữ được tâm lý lạc quan.