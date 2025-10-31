Nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu tại thị trường Mỹ vẫn ở mức rất cao

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (31/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 144.000 – 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 144.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 144.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (31/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.211 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.375 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.061 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Biến động thời tiết tại nhiều vung sản xuất, dẫn đến sản lượng tiêu toàn cầu năm 2025 được dự kiến giảm nhẹ so với năm ngoái, chỉ đạt khoảng 520.000 tấn. Tuy vậy, chuỗi cung ứng tiêu toàn cầu vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Sang năm 2026, sản lượng tiêu được dự báo có thể phục hồi nhẹ đạt mức 533.000 tấn nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và các chương trình tái canh, cải thiện nông trại tiếp tục được triển khai.

Thị trường hạt tiêu toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các nguồn cung lớn. Việt Nam củng cố vị thế nhập khẩu từ Indonesia, đồng thời giá nội địa tăng nhẹ mang lại tín hiệu tích cực cho nông dân. Các yếu tố tiền tệ, thời tiết và chính sách thuế sẽ định hình xu hướng dài hạn.

Thị trường tiêu nội địa khởi sắc trở lại trong quý III, với giá thu mua tăng 12 – 15,6% so với quý trước. Trong khi đó, xuất khẩu hồ tiêu quý III đạt 63.242 tấn, trị giá 417,7 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và 17,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể: Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu quý III đạt 63.242 tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, cơ cấu thị trường xuất khẩu có sự chuyển dịch rõ nét, khi nhu cầu từ Mỹ giảm, nhưng được bù đắp bởi mức tăng trưởng mạnh tại các thị trường chủ lực khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Hà Lan và Philippines.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 186.503 tấn, giảm 7,1% về lượng nhưng giá trị kim ngạch thu về đạt 1,27 tỷ USD, gần bằng kim ngạch cả năm 2024 và tăng gần 28% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng giá trị của toàn ngành.

Cùng với sự phục hồi của thị trường thế giới, giá tiêu nội địa trong quý III đã tăng tổng cộng 12 – 15,6% so với quý trước. Tuy nhiên, bước sang 20 ngày đầu tháng 10, giá tiêu đã quay đầu giảm 2 – 3,3%, xuống còn 144.000 – 146.000 đồng/kg. Thị trường hiện đang trong giai đoạn chững lại, khi cả bên mua và bên bán đều thăm dò diễn biến tiếp theo.

VPSA nhận định, xu hướng tăng giá hồ tiêu trên thị trường thế giới cùng sự phục hồi của nhu cầu tại các thị trường trọng điểm sẽ tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Dù sản lượng có thể không tăng nhiều, nhưng giá bán cao sẽ giúp ngành hồ tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh về giá trị, hướng tới mục tiêu vượt mốc 1,5 tỷ USD trong năm 2025.