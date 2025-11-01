Người có uy tín ở Chiềng Sung: Cầu nối niềm tin, hạt nhân đổi mới nơi bản làng
01/11/2025 08:21 GMT +7
Ở xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La, người có uy tín không chỉ là người gìn giữ bản sắc văn hóa, hòa giải mâu thuẫn làng xóm, mà còn là “cánh tay nối dài” của chính quyền ở cơ sở, là cầu nối đưa chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng hộ dân, từng nếp nhà. Họ là hạt nhân thúc đẩy sự đổi thay toàn diện từ chính gốc rễ nơi bản làng.
Điểm tựa niềm tin, chìa khóa cho mọi thành công ở cơ sở
Trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Dũng – Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Chiềng Sung cho hay, những người có uy tín là lực lượng nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở.
Họ được ví như "cuốn sổ tay pháp luật sống", miệt mài tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách. Chính họ là người khơi dậy tinh thần tự giác trong xây dựng nông thôn mới, như: hiến đất mở đường, góp công làm nhà văn hóa, cùng nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự…
Những kết quả tưởng chừng nhỏ bé như con đường bê tông xuyên bản, nội đồng, hay nếp sống, cưới, tang giản dị..., đều in đậm dấu ấn của người uy tín – những người âm thầm kết nối chính quyền và nhân dân bằng niềm tin, uy tín và tấm lòng vì cộng đồng.
"Ở những bản làng vùng cao, nơi cuộc sống gắn bó mà cũng dễ phát sinh va chạm, chỉ một hiểu lầm nhỏ đôi khi cũng đủ khiến tình làng nghĩa xóm bị sứt mẻ. Với vốn sống dày dạn, cách ứng xử khéo léo và sự am hiểu phong tục, họ luôn biết chọn lời nói, cách làm phù hợp để hóa giải mâu thuẫn, giúp các bên hiểu và cảm thông cho nhau. Nhờ vậy, nhiều vụ việc được giải quyết ổn thỏa, không để bùng phát thành điểm nóng, góp phần gìn giữ sự đoàn kết, bình yên và tình nghĩa trong mỗi thôn bản”, Trưởng phòng Văn hóa xã Chiềng Sung nhấn mạnh.
Người “truyền lửa” nơi bản làng
Ở bản Nhất Bó Lạnh, xã Chiềng Sung, cái tên ông Lò Văn Tiến (SN 1957) từ lâu đã trở nên quen thuộc với người dân. Suốt nhiều năm qua, ông Tiến luôn là người tiên phong trong các phong trào của bản, từ vận động xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ bản sắc văn hóa đến phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.
Ông không ngại “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kiên trì vận động bà con từ bỏ tảo hôn, thực hiện đám cưới, đám tang tiết kiệm, bài trừ mê tín dị đoan, bảo vệ rừng và nguồn nước, tuân thủ quy định của pháp luật... Khi bão lũ, thiên tai xảy ra, ông Tiến luôn là người tiên phong đứng ra vận động, kêu gọi bà con chung tay ủng hộ, sẻ chia khó khăn với những hộ bị ảnh hưởng.
Chính sự kiên nhẫn, mềm dẻo và am hiểu lòng dân ấy giúp ông vừa giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống, vừa lan tỏa những thay đổi tích cực trong nếp nghĩ, cách làm của bà con.
Nói về người có uy tín của bản mình, bà Cà Thị Mậu (SN 1966), bày tỏ: “Ông Tiến là người nói dân tin, làm dân theo. Từ việc vận động bà con bỏ các hủ tục cũ, mê tín dị đoan, đến việc hiến đất làm đường, ông ấy đều gương mẫu làm trước. Bà con chúng tôi thấy ông ấy nói có lý, làm có tâm, nên tin tưởng lắm. Bản này yên bình, phát triển được như hôm nay cũng là nhờ ông Tiến”.
Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, ông Tiến còn chủ động vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển những loại cây có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập.
Theo ông Tiến, gần đây nhất, ông được tham gia lớp tập huấn do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức về kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến thương mại, dịch vụ, quảng bá giới thiệu sản phẩm địa phương, ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… Từ đó, giúp ông có thêm kỹ năng cần thiết, đặc biệt là trong ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân.
Có thể thấy vai trò của người có uy tín đang ngày càng đa dạng và quan trọng. Họ không chỉ là những người "giữ lửa" cho bản sắc văn hóa hay hòa giải viên, mà vừa là cầu nối chính sách, vừa là người thúc đẩy tư duy kinh tế mới và thậm chí là người tiên phong cho công cuộc chuyển đổi số. Họ chính là nguồn nội lực quan trọng, là "hạt nhân" không thể thiếu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
Người uy tín ở Mường Cơi: Cánh tay nối dài của chính quyền, cầu nối của lòng dân
Tại xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La, những người uy tín trong cộng đồng không chỉ là những người cao tuổi được kính trọng, mà còn là những tấm gương tiên phong, là “cánh tay nối dài” của chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Người uy tín ở Có Mòn: “Cánh tay nối dài” đưa pháp luật đến với bản làng
Con đường bê tông nhỏ dẫn vào bản Có Mòn (phường Chiềng An, tỉnh Sơn La) uốn lượn theo sườn non. Những nếp nhà sàn bình yên nép mình dưới những tán cây xanh mướt. Sự bình yên ấy, có phần đóng góp không nhỏ anh Quàng Văn Đại – người uy tín của bản, người mà bà con vẫn trìu mến gọi là "cây cầu" nối liền ý Đảng, pháp luật Nhà nước với cuộc sống thường nhật của người dân.
Những người uy tín ở một huyện của tỉnh Bắc Giang, vận động dân làng đồng lòng làm nông thôn mới
Những năm gần đây, diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi ở Lục Ngạn (Bắc Giang) có nhiều đổi mới. Trong thành quả chung ấy có đóng góp của đội ngũ những người có uy tín.