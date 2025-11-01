Clip: Người có uy tín ở Chiềng Sung - Cầu nối niềm tin, hạt nhân đổi mới nơi bản làng.

Điểm tựa niềm tin, chìa khóa cho mọi thành công ở cơ sở

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Dũng – Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Chiềng Sung cho hay, những người có uy tín là lực lượng nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở.

Họ được ví như "cuốn sổ tay pháp luật sống", miệt mài tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách. Chính họ là người khơi dậy tinh thần tự giác trong xây dựng nông thôn mới, như: hiến đất mở đường, góp công làm nhà văn hóa, cùng nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự…

Người uy tín ở Chiềng Sung không chỉ là những "cuốn sổ tay pháp luật" sống, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước, mà còn là những người tiên phong trong việc xây dựng đời sống văn hóa mới. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Những kết quả tưởng chừng nhỏ bé như con đường bê tông xuyên bản, nội đồng, hay nếp sống, cưới, tang giản dị..., đều in đậm dấu ấn của người uy tín – những người âm thầm kết nối chính quyền và nhân dân bằng niềm tin, uy tín và tấm lòng vì cộng đồng.

"Ở những bản làng vùng cao, nơi cuộc sống gắn bó mà cũng dễ phát sinh va chạm, chỉ một hiểu lầm nhỏ đôi khi cũng đủ khiến tình làng nghĩa xóm bị sứt mẻ. Với vốn sống dày dạn, cách ứng xử khéo léo và sự am hiểu phong tục, họ luôn biết chọn lời nói, cách làm phù hợp để hóa giải mâu thuẫn, giúp các bên hiểu và cảm thông cho nhau. Nhờ vậy, nhiều vụ việc được giải quyết ổn thỏa, không để bùng phát thành điểm nóng, góp phần gìn giữ sự đoàn kết, bình yên và tình nghĩa trong mỗi thôn bản”, Trưởng phòng Văn hóa xã Chiềng Sung nhấn mạnh.

Người “truyền lửa” nơi bản làng

Ở bản Nhất Bó Lạnh, xã Chiềng Sung, cái tên ông Lò Văn Tiến (SN 1957) từ lâu đã trở nên quen thuộc với người dân. Suốt nhiều năm qua, ông Tiến luôn là người tiên phong trong các phong trào của bản, từ vận động xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ bản sắc văn hóa đến phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.

Ông không ngại “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kiên trì vận động bà con từ bỏ tảo hôn, thực hiện đám cưới, đám tang tiết kiệm, bài trừ mê tín dị đoan, bảo vệ rừng và nguồn nước, tuân thủ quy định của pháp luật... Khi bão lũ, thiên tai xảy ra, ông Tiến luôn là người tiên phong đứng ra vận động, kêu gọi bà con chung tay ủng hộ, sẻ chia khó khăn với những hộ bị ảnh hưởng.

Chính sự kiên nhẫn, mềm dẻo và am hiểu lòng dân ấy giúp ông vừa giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống, vừa lan tỏa những thay đổi tích cực trong nếp nghĩ, cách làm của bà con.

Ông Lò Văn Tiến (áo trắng) đang chia sẻ các chủ trương pháp luật mới đến với người dân. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Nói về người có uy tín của bản mình, bà Cà Thị Mậu (SN 1966), bày tỏ: “Ông Tiến là người nói dân tin, làm dân theo. Từ việc vận động bà con bỏ các hủ tục cũ, mê tín dị đoan, đến việc hiến đất làm đường, ông ấy đều gương mẫu làm trước. Bà con chúng tôi thấy ông ấy nói có lý, làm có tâm, nên tin tưởng lắm. Bản này yên bình, phát triển được như hôm nay cũng là nhờ ông Tiến”.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, ông Tiến còn chủ động vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển những loại cây có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập.

Với vai trò là người uy tín, ông Tiến còn chủ động vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Theo ông Tiến, gần đây nhất, ông được tham gia lớp tập huấn do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức về kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến thương mại, dịch vụ, quảng bá giới thiệu sản phẩm địa phương, ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… Từ đó, giúp ông có thêm kỹ năng cần thiết, đặc biệt là trong ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân.

Có thể thấy vai trò của người có uy tín đang ngày càng đa dạng và quan trọng. Họ không chỉ là những người "giữ lửa" cho bản sắc văn hóa hay hòa giải viên, mà vừa là cầu nối chính sách, vừa là người thúc đẩy tư duy kinh tế mới và thậm chí là người tiên phong cho công cuộc chuyển đổi số. Họ chính là nguồn nội lực quan trọng, là "hạt nhân" không thể thiếu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.