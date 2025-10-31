Lại một thứ cây quý như 'nhân sâm người nghèo', ăn được cả lá lẫn quả, chợ bán đầy

Nhiều loại rau, trái cây trong cuộc sống rất giàu vitamin C, chẳng hạn như cam, chanh, cà chua, súp lơ... Tuy nhiên, có một quả giá cả phải chăng nhưng lại có hàm lượng vitamin C cao gấp 15 lần cà chua mà ít người để ý đến.

Ớt xanh được dùng sống, chiên hoặc thêm vào món ăn. Ngoài làm gia vị, đây còn là thực phẩm có hàm lượng vitamin cao, chứa nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh minh họa.

Lợi ích tuyệt vời của ớt xanh đối với sức khỏe không phải ai cũng biết.

Ngừa ung thư

Theo nghiên cứu cho thấy capsaicin, chất hóa học được tìm thấy trong ớt xanh giúp chống ung thư tuyến tiền liệt. Ớt xanh là những nguồn giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do đem lại cho bạn khả năng miễn dịch tự nhiên với bệnh ung thư và làm chậm quá trình lão hóa.

Chống oxy hóa

Ớt xanh là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời, chứa nhiều Vitamin C, A, B phức hợp (B6 và B9). Loại trái này còn có thể ngăn ngừa đông máu, nguyên nhân chính gây ra các vấn đề tim mạch như ngừng tim và đột quỵ tim. Ngoài ra, ớt xanh còn giúp cản trở mức độ lan rộng của ung thư đến ruột kết, phổi và tuyến tiền liệt, theo Lao Động.

Giảm viêm hiệu quả

Ớt xanh giúp giảm đau và sưng tấy có liên quan đến các bệnh khó chịu về xương như thấp khớp, viêm xương khớp và viêm khớp.

Làm dịu hệ thống hô hấp

Ớt có chứa các chất dinh dưỡng thực vật giúp thư giãn đường hô hấp và giảm nguy cơ ung thư phổi, ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến phổi như ho, hen suyễn và cảm lạnh.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Ớt xanh cũng giàu vitamin A, giúp chống lại các mầm bệnh xâm nhập bằng cách giúp phát triển màng nhầy lành mạnh ở mũi và phổi qua đó cung cấp khả năng miễn dịch chống lại nhiễm trùng. Ngoài ra, ớt xanh cũng rất giàu vitamin C, giúp bảo vệ khỏi bệnh còi, phát triển hệ miễn dịch và chống lại các gốc tự do.

Hỗ trợ tiêu hóa

Ớt xanh chứa nhiều chất xơ cần thiết giúp làm sạch ruột kết và hỗ trợ nhu động ruột khỏe mạnh và cũng ngăn ngừa nguy cơ táo bón.

Giàu canxi

Ớt xanh có đủ lượng canxi cần thiết để giữ cho xương và răng khỏe mạnh. Nó cũng sửa chữa các mô và giúp hình thành các tế bào máu mới.

Ngăn ngừa nhiễm trùng

Ớt xanh có đặc tính chống vi khuẩn, ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng như nấm da chân, nhiễm trùng ruột kết và herpes zoster.

Sức khỏe thị lực

Ớt xanh có chứa Vitamin A, một chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết để cải thiện thị lực và giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng xảy ra khi con người già đi.

Hỗ trợ giảm cân

Trong ớt xanh không chứa calo. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể và giúp đốt cháy lượng mỡ thừa ra khỏi cơ thể.

Rất tốt cho da

Vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành collagen, duy trì độ săn chắc cũng như sức khỏe của làn da.

Các chất dinh dưỡng thực vật có trong nó giúp chữa phát ban, mụn trứng cá, vết thâm, mụn nhọt và nếp nhăn. Vitamin E tạo thành các loại dầu tự nhiên có lợi cho da.

Tâm trạng tích cực

Capsaicin giải phóng endorphin tốt và hoạt động như một chất chống trầm cảm, giữ cho tâm trạng tích cực.

Cân bằng đường huyết

Theo báo Thanh Niên ớt xanh giúp cân bằng lượng đường huyết. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là bạn có thể ăn nhiều đồ ngọt và sau đó ăn ớt.

Tốt cho tim mạch

Trong ớt xanh chứa các khoáng chất như kali, mangan, sắt và magiê. Các khoáng chất này là một thành phần quan trọng của tế bào và chất dịch cơ thể giúp kiểm soát nhịp tim và huyết áp.

Cải thiện lưu thông máu

Ớt xanh cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể. Nó giúp kích thích máu lưu thông trong cơ thể, làm cho các vitamin được vận chuyển đến các vùng của cơ thể, và giúp loại bỏ chất thải.

Chống viêm nhanh chóng

Ớt xanh có đặc tính chống viêm giúp giảm đau và sưng liên quan đến rối loạn nghiêm trọng xương như viêm xương khớp, viêm khớp dạng thấp,…

Giảm đau hiệu quả

Các thành phần bên trong ớt xanh sẽ kích thích hóc môn endorphin có thể làm giảm đau. Nó hữu ích cho những người có bệnh tiểu đường, bệnh mụn giộp sinh dục, co thắt cơ bắp và thấp khớp.

Gợi ý món ngon chế biến từ ớt xanh

Món ớt xanh nhồi thịt giàu chất dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Loại quả này có hàm lượng vitamin C cao gấp 15 lần cà chua, 10 lần cam.

Nguyên liệu: Ớt xanh, thịt heo, hành tây, gừng, cà rốt, nấm

Cách thực hiện:

- Đầu tiên ớt xanh rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ, bỏ hạt ở giữa rồi để riêng.

- Thịt lợn băm nhỏ, cho vào tô, nêm gia vị, thêm hành tây, gừng, muối, nước tương nhạt, dầu hào, tiêu, dầu mè vào đảo đều.

- Bước tiếp theo nhồi từng phần nhân thịt đã chuẩn bị vào từng khoanh ớt.

- Đun nóng dầu trong chảo, cho từng khoanh ớt xanh đã nhồi thịt vào, vặn lửa nhỏ và chiên từ từ cho đến khi chín vàng hai mặt. Sau khi nhân thịt bên trong chín thì vớt ra để riêng.

- Chuẩn bị nước sốt: Cho một thìa muối, nước cốt gà, dầu hào, xì dầu nhạt, tiêu, tinh bột ngô vào tô, sau đó thêm một lượng nước thích hợp vào khuấy đều rồi đặt sang một bên.

- Đun nóng dầu trong chảo, cho nấm và cà rốt thái hạt lựu vào dầu nóng, xào trên lửa vừa cho đến khi có mùi thơm.

- Khi đổ nước sốt đã chuẩn bị vào, bạn nên vặn lửa lớn và đun nhỏ lửa cho đến khi nước súp đặc lại.

- Trước khi ăn nên tưới nước sốt đã nấu chín lên các miếng ớt nhồi thịt trang trí với hành lá cắt nhỏ.

