Nông thôn Tây Bắc: Trường lớp vùng cao khang trang, học sinh dân tộc thêm động lực đến trường

Chăm lo học sinh vùng đồng bào dân tộc

Nhờ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719), hàng trăm trường học vùng khó khăn được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh miền núi.

Toàn tỉnh hiện có hơn 500 trường học với trên 300.000 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nhận thức rõ vai trò của giáo dục trong phát triển bền vững, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã chủ động tham mưu, triển khai các nguồn lực đầu tư, đặc biệt ưu tiên cho hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) và các trường vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn khó khăn.

Hàng trăm trường học vùng khó khăn được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin: Sở ưu tiên đầu tư bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số trong giảng dạy, đặc biệt cho các trường vùng cao, vùng biên giới. Việc đầu tư không chỉ dừng ở việc đủ phòng học, mà hướng tới môi trường học tập hiện đại, thân thiện, giúp học sinh vùng khó tiếp cận tri thức bình đẳng với học sinh thành phố.

Từ năm 2023 đến nay, ngành Giáo dục đã cung cấp hàng loạt thiết bị dạy học tối thiểu như máy tính, bộ thiết bị thực hành các môn Lịch sử, Địa lý, Toán, Khoa học tự nhiên, Công nghệ; cùng hệ thống tranh ảnh, video clip minh họa... cho trường PTDTNT, PTDTBT và trường có học sinh bán trú.

Nhờ được đầu tư cơ sở vật chất, phòng học khang trang, học sinh vùng cao Sơn La có điều kiện học tập tốt hơn. Ảnh: Văn Ngọc

Từng bước chuẩn hóa trường lớp, hướng tới giáo dục toàn diện

Cơ sở vật chất trường học trên địa bàn tỉnh từng bước được kiên cố hóa, hiện đại hóa. Ở bậc mầm non, 100% nhóm/lớp có đồ dùng, thiết bị dạy học tối thiểu; 87,2% điểm trường có sân chơi; 73,2% nhóm lớp có đủ đồ chơi, thiết bị dạy học đúng quy định.

Ở bậc tiểu học và THCS, tỷ lệ phòng học đạt 1,1 phòng/lớp trở lên, các phòng chức năng, sân chơi, bãi tập được đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học.

Tính đến tháng 7/2025, toàn tỉnh đã có 437/596 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 321 trường đạt chuẩn mức độ 1 và 116 trường đạt chuẩn mức độ 2 – con số cho thấy nỗ lực to lớn của ngành giáo dục trong việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dạy học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư khang trang, tạo động lực để học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến trường đầy đủ hơn. Ảnh: Văn Ngọc

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở GD&ĐT tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại các vùng đồng bào dân tộc, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư đồng bộ, phù hợp thực tiễn, hướng đến mục tiêu mỗi trường học thực sự là trung tâm tri thức, văn hóa của cộng đồng.

Song song với đó, ngành giáo dục cũng đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây dựng trường lớp, ký túc xá, thư viện, khu vui chơi, giúp học sinh vùng cao có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Các em nhỏ vui chơi tại sân trường mầm non ở xã vùng cao, nơi các lớp học đã có đồ dùng, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định. Ảnh: Văn Ngọc

Những nỗ lực đang dần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền núi và miền xuôi. Ở nhiều bản làng xa xôi, tiếng trống trường mỗi sáng đã vang lên giữa những dãy phòng học mới khang trang; ánh mắt trẻ thơ bừng sáng khi được học trên máy tính, làm thí nghiệm trong phòng học hiện đại.

Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay không chỉ là chuyện “con chữ”, mà là hành trình mở ra tương lai, nơi mỗi học sinh đều có cơ hội vươn lên bằng tri thức, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.