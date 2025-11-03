Nông thôn Tây Bắc: Trường lớp vùng cao khang trang, học sinh dân tộc thêm động lực đến trường
03/11/2025 15:37 GMT +7
Trường lớp học vùng cao trên địa bàn tỉnh Sơn La được xây mới khang trang, hiện đại, tạo động lực lớn cho học sinh dân tộc thiểu số đến trường, học tập.
Chăm lo học sinh vùng đồng bào dân tộc
Nhờ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719), hàng trăm trường học vùng khó khăn được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh miền núi.
Toàn tỉnh hiện có hơn 500 trường học với trên 300.000 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nhận thức rõ vai trò của giáo dục trong phát triển bền vững, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã chủ động tham mưu, triển khai các nguồn lực đầu tư, đặc biệt ưu tiên cho hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) và các trường vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn khó khăn.
Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin: Sở ưu tiên đầu tư bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số trong giảng dạy, đặc biệt cho các trường vùng cao, vùng biên giới. Việc đầu tư không chỉ dừng ở việc đủ phòng học, mà hướng tới môi trường học tập hiện đại, thân thiện, giúp học sinh vùng khó tiếp cận tri thức bình đẳng với học sinh thành phố.
Từ năm 2023 đến nay, ngành Giáo dục đã cung cấp hàng loạt thiết bị dạy học tối thiểu như máy tính, bộ thiết bị thực hành các môn Lịch sử, Địa lý, Toán, Khoa học tự nhiên, Công nghệ; cùng hệ thống tranh ảnh, video clip minh họa... cho trường PTDTNT, PTDTBT và trường có học sinh bán trú.
Từng bước chuẩn hóa trường lớp, hướng tới giáo dục toàn diện
Cơ sở vật chất trường học trên địa bàn tỉnh từng bước được kiên cố hóa, hiện đại hóa. Ở bậc mầm non, 100% nhóm/lớp có đồ dùng, thiết bị dạy học tối thiểu; 87,2% điểm trường có sân chơi; 73,2% nhóm lớp có đủ đồ chơi, thiết bị dạy học đúng quy định.
Ở bậc tiểu học và THCS, tỷ lệ phòng học đạt 1,1 phòng/lớp trở lên, các phòng chức năng, sân chơi, bãi tập được đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học.
Tính đến tháng 7/2025, toàn tỉnh đã có 437/596 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 321 trường đạt chuẩn mức độ 1 và 116 trường đạt chuẩn mức độ 2 – con số cho thấy nỗ lực to lớn của ngành giáo dục trong việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dạy học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở GD&ĐT tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại các vùng đồng bào dân tộc, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư đồng bộ, phù hợp thực tiễn, hướng đến mục tiêu mỗi trường học thực sự là trung tâm tri thức, văn hóa của cộng đồng.
Song song với đó, ngành giáo dục cũng đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây dựng trường lớp, ký túc xá, thư viện, khu vui chơi, giúp học sinh vùng cao có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn.
Những nỗ lực đang dần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền núi và miền xuôi. Ở nhiều bản làng xa xôi, tiếng trống trường mỗi sáng đã vang lên giữa những dãy phòng học mới khang trang; ánh mắt trẻ thơ bừng sáng khi được học trên máy tính, làm thí nghiệm trong phòng học hiện đại.
Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay không chỉ là chuyện “con chữ”, mà là hành trình mở ra tương lai, nơi mỗi học sinh đều có cơ hội vươn lên bằng tri thức, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
Nông thôn Tây Bắc: Sơn La bàn giải pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm
Sơn La tăng cường giải pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, bảo vệ đàn vật nuôi, phát triển kinh tế địa phương.
Nông thôn Tây Bắc: Sơn La tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Tỉnh Sơn La tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, khẳng định tiềm năng và chất lượng sản phẩm địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.
Từ sức mạnh đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa các dân tộc ở Sơn La khởi sắc
Những năm qua, trên khắp các bản làng của tỉnh Sơn La, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đang trở thành điểm sáng trong đời sống xã hội.
Nông thôn Tây Bắc: Từ những vùng đất cằn, nông dân Sơn La gây dựng mùa vàng no ấm
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; đặc biệt là Hội Nông dân tỉnh Sơn La, các hội viên nông dân Sơn La nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế hiệu quả trên vùng đất còn nhiều thách thức.