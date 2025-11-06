Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Tải, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Sơn La đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Quốc Kình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của đồng chí trong suốt 30 năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Tải chúc mừng đồng chí Phạm Quốc Kình vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp, cống hiến của đồng chí Kình trong quá trình công tác, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, chi bộ Văn phòng và toàn thể Đảng bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Mong rằng đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Quỹ và của tỉnh Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Văn Tải, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Sơn La đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Quốc Kình. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng chí Phạm Quốc Kình sinh ra trong một gia đình nông dân tại xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên (trước đây thuộc Thái Bình). Tháng 10/1994, đồng chí lên đường nhập ngũ, phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 23/11/1995, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại chi bộ Đại đội 17, Tiểu đoàn 81, Binh chủng Thông tin Liên lạc – một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời binh nghiệp.

Sau khi xuất ngũ, đồng chí Phạm Quốc Kình tiếp tục công tác tại nhiều đơn vị khác nhau: Lâm trường Mai Yên, Nhà máy giấy Krpak Mai Sơn, Văn phòng HĐND – UBND huyện Mường La (cũ), Ban Chỉ đạo giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La, Văn phòng UBND tỉnh Sơn La… Ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Từ tháng 9/2024 đến nay, đồng chí đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La, tiếp tục đóng góp tích cực vào công tác quản lý, điều hành và phát triển các hoạt động của Quỹ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách bảo vệ và phát triển rừng, hướng tới phát triển bền vững ngành lâm nghiệp của tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Tải, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quốc Kình bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, minh chứng cho chặng đường dài gắn bó, phấn đấu, cống hiến cho lý tưởng của Đảng.

Đồng chí Phạm Quốc Kình chia sẻ: "Nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là dịp để tôi nhìn lại mình, nhắc nhở bản thân phải tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của đồng chí, đồng nghiệp và gia đình. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người đảng viên cộng sản, đem hết sức lực và trí tuệ cùng tập thể xây dựng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng ngày càng vững mạnh".



Một số hình ảnh tại Lễ trao Huy hiệu Đảng