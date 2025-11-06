Giá cà phê hai sàn bật tăng, lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu
06/11/2025 09:56 GMT +7
Giá cà phê hôm nay bật tăng trên các sàn giao dịch do lo ngại về nguồn cung trong bối cảnh tồn kho trên các sàn tiếp tục giảm và thời tiết bất lợi tại các quốc gia sản xuất cà phê lớn.
Giá cà phê hôm nay 6/11
Ngày 6/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London tăng 1,01% (47 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.700 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,11% (5 USD/tấn), đạt 4.686 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng với biên độ mạnh hơn, tăng 2,06% (8,35 US cent/pound) so với ngày hôm trước, đạt 413,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,35% (9,05 US cent/pound), đạt 394,4 US cent/pound.
Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 117.800 – 119.000 đồng/kg.
Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 118.700 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 118.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 117.800 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 119.000 đồng/kg.
Cà phê tiếp tục là điểm sáng nổi bật của xuất khẩu nông sản Việt Nam trong 10 tháng năm 2025 khi mang về 7,41 tỷ USD, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm 2024, mức tăng cao nhất trong nhóm hàng nông sản chủ lực. Giá trị xuất khẩu cà phê trong 10 tháng năm 2025 cũng cao kỷ lục, vượt 32% cả năm 2024.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10/2025 đạt gần 6 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu 10 tháng lên 58,13 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì đà phục hồi, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và nhu cầu tại các thị trường lớn chưa phục hồi hoàn toàn.
Trong cơ cấu xuất khẩu, cà phê tiếp tục là điểm sáng. Giá xuất khẩu bình quân 10 tháng đạt 5.653 USD mỗi tấn, mức cao nhất trong nhiều năm. Động lực tăng giá đến từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, trong khi nhu cầu tại châu Âu duy trì ổn định. Đức, Italy và Tây Ban Nha ghi nhận lượng nhập khẩu cà phê từ Việt Nam tăng đáng kể nhờ chất lượng ổn định và khả năng giao hàng linh hoạt. Ngoài ra, diễn biến giảm giá của đồng USD thời gian qua cũng hỗ trợ giá cà phê quốc tế, giúp doanh nghiệp Việt Nam cải thiện biên lợi nhuận.
