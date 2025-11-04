Sơn La: Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường

Sơn La công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 4/11, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh; cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức phường Tô Hiệu.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 29-QĐ/TU ngày 1/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và phân công đồng chí Tòng Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, nhận công tác tại Đảng ủy phường Tô Hiệu; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tô Hiệu, nhiệm kỳ 2025–2030, kể từ ngày 1/11/2025.

Đồng chí Lò Minh Hùng trao quyết định cho đồng chí Tòng Thế Anh. Ảnh: Nguyễn Yến

Đồng chí Tòng Thế Anh là người dân tộc Thái, quê quán tại xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế và chính sách (Đại học Kinh tế quốc dân), trình độ Cao cấp lý luận chính trị, được kết nạp Đảng năm 2005.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ mới, đồng chí Tòng Thế Anh đã trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng. Ông có 5 năm là lưu học sinh Việt Nam tại Lào; tháng 6/2008, được tuyển dụng vào công tác tại Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La, từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. Sau đó, ông được điều động, luân chuyển về làm Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Châu (cũ); tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020–2025, ông được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Châu. Trước khi được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tô Hiệu, đồng chí là Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La.

Tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng đồng chí Tòng Thế Anh. Ảnh: Nguyễn Yến

Tập thể lãnh đạo Đảng ủy phường Tô Hiệu tặng hoa chúc mừng đồng chí Tòng Thế Anh. Ảnh: Nguyễn Yến

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Tòng Thế Anh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, giao nhiệm vụ mới. Đồng chí bày tỏ tin tưởng trên cương vị Bí thư Đảng ủy phường Tô Hiệu, đồng chí Tòng Thế Anh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh, xây dựng phường Tô Hiệu ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên phường Tô Hiệu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Tòng Thế Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Sơn La và tỉnh Sơn La.