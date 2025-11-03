Giá tiêu tăng tiếp tại Gia Lai và Bà Rịa Vũng Tàu nhưng giá cao nhất vẫn ở Đắk Nông, Đắk Lắk

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (3/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 146.000 – 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 148.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 148.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 146.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 146.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 146.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (3/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.213 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.064 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Thị trường tiêu nội địa khởi sắc trở lại trong quý III, với giá thu mua tăng 12 – 15,6% so với quý trước. Trong khi đó, xuất khẩu hồ tiêu quý III đạt 63.242 tấn, trị giá 417,7 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và 17,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Nghiên cứu mới đây của Spglobal cho biết, thương mại gia vị toàn cầu đã trải qua một sự chuyển mình đáng chú ý trong thập kỷ qua, cho thấy quỹ đạo tăng trưởng ấn tượng và nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong những năm tới. Khối lượng giao dịch đã tăng 259% trong giai đoạn 2005–2024, và ngành gia vị được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2025–2035.

Theo số liệu của Comexstat, trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu Brazil đạt 63.988 tấn, kim ngạch đạt 396,8 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu tăng 29,6%, kim ngạch tăng 92,3%. Dù mới kết thúc tháng 9, nhưng năm 2025 đã trở thành năm xuất khẩu hồ tiêu tốt nhất trong lịch sử của bang Espírito Santo - Brazil.

Năm 2024, xuất khẩu ròng hồ tiêu của Indonesia đạt 54,38 nghìn tấn. Dự kiến, con số này sẽ giảm trung bình 5,74% mỗi năm trong 5 năm tới.

Số liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy, trong 8 tháng đầu năm, Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu 89.036 tấn hồ tiêu từ các thị trường ngoài khối, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ yếu do nhập khẩu từ Việt Nam, nguồn cung chủ lực, giảm 4,5%, xuống còn 56.989 tấn.

Giá tiêu của các quốc gia sản xuất hàng đầu đã phục hồi mạnh mẽ trong quý III, sau cú sụt giảm do tác động của thuế quan đối ứng từ Mỹ trong quý II. Trong đó, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận mức tăng mạnh nhất, từ 13,8% – 15,3% (tương đương 800 – 900 USD/tấn).

Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu quý III đạt 63.242 tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, cơ cấu thị trường xuất khẩu có sự chuyển dịch rõ nét, khi nhu cầu từ Mỹ giảm, nhưng được bù đắp bởi mức tăng trưởng mạnh tại các thị trường chủ lực khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Hà Lan và Philippines.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 186.503 tấn, giảm 7,1% về lượng nhưng giá trị kim ngạch thu về đạt 1,27 tỷ USD, gần bằng kim ngạch cả năm 2024 và tăng gần 28% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng giá trị của toàn ngành.

Cùng với sự phục hồi của thị trường thế giới, giá tiêu nội địa trong quý III đã tăng tổng cộng 12 – 15,6% so với quý trước. Tuy nhiên, bước sang 20 ngày đầu tháng 10, giá tiêu đã quay đầu giảm 2 – 3,3%, xuống còn 144.000 – 146.000 đồng/kg. Thị trường hiện đang trong giai đoạn chững lại, khi cả bên mua và bên bán đều thăm dò diễn biến tiếp theo.

VPSA nhận định, xu hướng tăng giá hồ tiêu trên thị trường thế giới cùng sự phục hồi của nhu cầu tại các thị trường trọng điểm sẽ tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Dù sản lượng có thể không tăng nhiều, nhưng giá bán cao sẽ giúp ngành hồ tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh về giá trị, hướng tới mục tiêu vượt mốc 1,5 tỷ USD trong năm 2025.