Giá tiêu có tuần tăng vọt, dòng vốn từ rất nhiều nơi đổ vào mua bán tiêu

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (2/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 145.500 – 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 148.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 148.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 145.500 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 145.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 145.500 - 146.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 145.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (2/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.213 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.064 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu của các quốc gia sản xuất hàng đầu đã phục hồi mạnh mẽ trong quý III, sau cú sụt giảm do tác động của thuế quan đối ứng từ Mỹ trong quý II.

Trong đó, Việt Nam ghi nhận mức tăng mạnh nhất, từ 13,8% – 15,3% (tương đương 800 – 900 USD/tấn), đưa giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lên mức 6.600 – 6.800 USD/ tấn.

Tiếp đến là Brazil, với giá tiêu đen ASTA 570 tăng 11,1% (650 USD/tấn) trong quý III, đạt 6.600 USD/tấn. Ngoài ra, Malaysia ghi nhận mức tăng 6,7% (tương đương 600 USD/tấn), đưa giá tiêu đen ASTA lên 9.600 USD/tấn.

Trong số các thị trường lớn, chỉ có duy nhất Indonesia ghi nhận mức giá giảm mạnh 7,2% (544 USD/tấn, còn 6.984 USD/tấn.

Tuy nhiên, trong 20 ngày đầu tháng 10, giá tiêu của Indonesia đã tăng trở lại 3,5%, lên 7.227 USD/tấn. Ngược lại, tiêu đen của Việt Nam giảm 3%, còn 6.400 – 6.600 USD/tấn; Malaysia giảm 1%, xuống 9.500 USD/tấn; đặc biệt, Brazil giảm mạnh nhất 6,2%, còn 6.100 USD/tấn

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 2,7% trong quý III, nhưng tăng 1,9% trong 20 ngày đầu tháng 10, hiện đang được giao dịch ở mức 10.085 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tăng 5,1% (450 USD/tấn) trong quý III và sau đó giảm 2,2% (200 USD/tấn) trong 20 ngày đầu tháng 10, đạt 9.05 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu Malaysia ASTA tăng 10,6% (1.250 USD/tấn) trong tháng III nhưng giảm 3,8% (500 USD/tấn) trong 20 ngày đầu tháng 10, đạt 12.500 USD/tấn.

Trong ngắn hạn, giá tiêu nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp. Nguồn cung từ vụ thu hoạch mới tại Indonesia và miền Bắc Brazil sẽ giúp ổn định thị trường, hạn chế các đợt tăng giá đột biến.

Ngoài ra, lượng hàng tồn tại Việt Nam và Brazil góp phần duy trì sự ổn định. Một số thương nhân tại Việt Nam có thể bán tiêu để chuyển sang giao dịch cà phê, tạo ra áp lực giảm giá.

Về dài hạn, triển vọng sản xuất vụ tới tại Việt Nam và Brazil vẫn chưa rõ ràng. Thêm vào đó, yếu tố bất định từ phía nguồn cung còn tồn tại, đặc biệt là tác động của thuế nhập khẩu từ Mỹ. Xét đến những biến động cả về cung lẫn cầu, khả năng dao động giá sẽ tiếp diễn, và sự bất ổn nguồn cung có thể tạo ra xu hướng tăng giá.

Có thể nói cho đến nay, dòng vốn từ rất nhiều nơi đổ vào hoạt động kinh doanh mua bán nông sản trong đó có hồ tiêu và gia vị nói chung giúp xuất khẩu bứt phá đạt kim ngạch hơn 1,7 tỷ USD, góp phần tăng đóng góp nghĩa vụ thuế cho nhà nước nhờ vào hoạt động mua bán rất nhộn nhịp, hàng hóa, dòng vốn được lưu thông và quay vòng rất nhanh.