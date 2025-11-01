Thời tiết và dòng vốn đầu tư vào nông sản quyết định xu hướng giá tiêu

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (1/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 145.000 – 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 147.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 145.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 145.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 - 146.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (1/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia nhích nhẹ với tiêu trắng, tăng nhẹ với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia giảm. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.213 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.064 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Thị trường hạt tiêu toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các nguồn cung lớn. Việt Nam củng cố vị thế nhập khẩu từ Indonesia, đồng thời giá nội địa tăng nhẹ mang lại tín hiệu tích cực cho nông dân. Các yếu tố tiền tệ, thời tiết và chính sách thuế sẽ định hình xu hướng dài hạn.

Dự báo ngắn hạn từ các chuyên gia nông sản chỉ ra giá tiêu có thể duy trì quanh 143.000 - 145.000 đồng/kg. Yếu tố thời tiết và dòng vốn đầu tư vào nông sản sẽ quyết định xu hướng tiếp theo.

Theo The Hindu Businessline, ngành công nghiệp hạt tiêu thế giới đã quy tụ tại thành phố Kochi (Ấn Độ) để tham dự Kỳ họp thường niên lần thứ 53 của Cộng đồng Hạt tiêu Quốc tế (IPC) và Triển lãm Gia vị Quốc tế. Các chuyên gia kêu gọi nỗ lực chung nhằm thúc đẩy trồng tiêu đen trên phạm vi toàn cầu, qua đó gia tăng tiêu thụ và tái sinh ngành hàng.

Chủ tịch Hội đồng Gia vị Ấn Độ - bà Sangeetha Viswanathan - nhấn mạnh vai trò then chốt của Ấn Độ trong việc định hình thương mại gia vị toàn cầu và thúc đẩy tăng trưởng toàn diện trong ngành hạt tiêu. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo, tính bền vững và quan hệ đối tác hợp tác giữa các quốc gia sản xuất để củng cố khả năng phục hồi của nền kinh tế hạt tiêu toàn cầu.

Đồng thời tái khẳng định cam kết của Hội đồng Gia vị trong việc nâng cao chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và giá trị gia tăng trên toàn bộ chuỗi giá trị gia vị.

Biến động thời tiết tại nhiều vùng sản xuất, dẫn đến sản lượng tiêu toàn cầu năm 2025 được dự kiến giảm nhẹ so với năm ngoái, chỉ đạt khoảng 520.000 tấn. Tuy vậy, chuỗi cung ứng tiêu toàn cầu vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Sang năm 2026, sản lượng tiêu được dự báo có thể phục hồi nhẹ đạt mức 533.000 tấn nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và các chương trình tái canh, cải thiện nông trại tiếp tục được triển khai.