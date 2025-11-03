Mỹ đánh giá "rau tốt nhất thế giới" hóa ra là rau quen thuộc mọc um tùm ở Việt Nam

Tạp chí Mỹ First For Women từng chia sẻ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đưa ra danh sách các loại rau tốt nhất thế giới. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu của CDC Mỹ sử dụng dữ liệu dinh dưỡng thô, nghĩa là các loại trái cây và rau quả được phân tích ở dạng sống để xếp hạng các loại trái cây và rau quả. Phương pháp này đảm bảo rằng chất dinh dưỡng bị mất trong quá trình nấu không phải là một yếu tố, mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là phương pháp nấu có thể ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng của nhiều loại rau .

Rau xà lách là loại rau quen thuộc ở nước ta, hầu như chợ hay siêu thị nào cũng bán. Ảnh minh họa.

Nghiên cứu của CDC tập trung vào 17 chất dinh dưỡng chính, bao gồm chất xơ, kali, sắt và vitamin A, C, D, E và K. Nhiều loại trái cây và rau quả đã được xếp hạng và cho điểm dựa trên mức độ cung cấp các chất dinh dưỡng này trên mỗi calo tiêu thụ.

Từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới. Dưới đây là danh sách những loại rau đó:

1. Cải xoong (100,00 điểm).

2. Cải thảo (91,99).

3. Cải cầu vồng (89,27).

4. Lá củ dền (87,08).

5. Rau chân vịt (86,43).

6. Rau diếp xoăn (73,36).

7. Rau xà lách (70,73).

8. Rau mùi tây (65,59).

9. Rau xà lách Romaine (63,48).

10. Rau cải rổ (62,49).

Theo CDC Mỹ để xếp hạng các loại trái cây và rau quả, các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu dinh dưỡng thô, nghĩa là các loại trái cây và rau quả được phân tích ở dạng sống. Phương pháp này đảm bảo rằng chất dinh dưỡng bị mất trong quá trình nấu không phải là một yếu tố, mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là phương pháp nấu có thể ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng của nhiều loại rau.

Trong danh sách loại rau tốt nhất thế giới, cải xoong đứng số 1 với điểm mật độ dinh dưỡng hoàn hảo là 100. Theo sát phía sau là các loại rau lá xanh khác như cải thảo, cải cầu vồng, lá củ dền và rau chân vịt, rau xà lách... Những loại rau này có được vị trí cao vì giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu trong khi vẫn ít calo.

Đáng chú ý trong vị trí số 7 rau xà lách ở nước ta có rất nhiều và rẻ hầu như chợ nào cũng bán.

Trong Đông y, rau xà lách được biết đến là một loại rau có vị ngọt đắng, tính mát, tác dụng giải nhiệt, lọc máu, kích thích tiêu hóa, giảm đau, gây ngủ, chống ho…

Đáng chú ý trong một nghiên cứu của khoa học hiện đại, trong 100 gam xà lách có khoảng 2,2 gam carbohydrate, 1,2 gam chất xơ, 90 gam nước, 166 microgram vitamin A, 73 microgram folate.

Ngoài ra, đây còn là loại rau giàu chất sắt, canxi, kẽm, đồng, kali, carotene, vitamin C… Không chỉ vậy rau xà lách còn chứa rất nhiều muối khoáng với những nguyên tố kiềm cùng một lượng khá cao magie, nhờ đó nó có thể giúp cho cơ thể tỉnh táo, giảm stress (do có chất lactuarium, một chất giúp làm dịu sự kích thích thần kinh), tăng cường chức năng não và các mô cơ.

Loại rau vừa rẻ vừa ngon này ngoài tác dụng bảo vệ, cải thiện sức khỏe, xà lách được rất nhiều chị em phụ nữ chọn lựa trong làm đẹp. Những người ăn kiêng, muốn giảm cân cũng chọn xà lách.

Chị em muốn có làn da sạch, sáng mịn cũng chọn xà lách để xay nhuyễn, lấy nước cốt thoa mặt mỗi ngày. Cạnh đó, xà lách còn là vị thuốc hỗ trợ phái mạnh ngăn chặn bệnh xuất tinh sớm, cải thiện tình trạng hói sớm do rụng tóc.

Một số món ngon từ rau xà lách tốt cho sức khỏe:

Món rau xà lách và hải sản: kết hợp xà lách với các loại hải sản như tôm, cua, sò điệp hoặc cá hồi để tạo ra một salad biển phong cách.

Xà lách và trái cây: Để làm món ngon này bạn chỉ cần kết hợp xà lách với trái cây như dâu, lựu, cam, táo, sẽ tạo ra món salad trái cây kích thích vị giác hiệu quả.

Rau trộn với xà lách: có thể kết hợp xà lách với các loại rau sống khác như rau củ quả, cà chua, dưa leo, hành tây, cà rốt; thêm các loại hạt như hạt hạnh nhân, hạt dẻ cười hoặc hạt giống hướng dương để tăng thêm độ giòn, sẽ tạo ra một món ăn dễ làm, mà dinh dưỡng cho các gia đình.

Rau xà lách rất dễ trồng. Đây là loại cây rất dễ trồng, nhanh lớn, có thể tỉa lá để ăn trong thời gian dài, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Trên thực tế, việc trồng rau xà lách tại nhà có thể thực hiện trồng quanh năm, chỉ cần nhiệt độ khoảng 20 độ là có thể gieo trồng. Ngoài ra, nếu muốn trồng khi nhiệt độ cao hơn, bạn cũng có thể chọn một số giống xà lách chịu nhiệt. Thông thường, người trồng cây hay gieo hạt vào mùa thu để cây tiếp tục phát triển trong mùa đông.

Có nhiều loại rau xà lách như lá mỏng, lá dày, lá xoăn, màu xanh, màu tím..., hương vị mỗi loại có đôi chút khác biệt nhưng phương pháp trồng cũng tương tự nhau.

Nếu bạn không có vườn, bạn vẫn có thể tận dụng ban công hay các không gian khác để trồng rau xà lách tại nhà, cải thiện bữa ăn cho gia đình và đảm bảo an toàn thực phẩm.



