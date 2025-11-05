Cà phê tiếp tục là điểm sáng nổi bật của xuất khẩu nông sản Việt Nam
05/11/2025 11:27 GMT +7
Giá cà phê hôm nay giảm nhẹ. Cà phê tiếp tục là điểm sáng nổi bật của xuất khẩu nông sản Việt Nam. Tính đến hết tháng 10/2025, ngành cà phê mang về 7,41 tỷ USD, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm 2024, mức tăng cao nhất trong nhóm hàng nông sản chủ lực.
Giá cà phê hôm nay 5/11
Ngày 5/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London quay đầu giảm 0,63% (30 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.653 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,25% (12 USD/tấn), đạt 4.681 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng giảm 0,33% (1,4 US cent/pound) so với ngày hôm trước, đạt 405,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 0,34% (1,35 US cent/pound), đạt 385,35 US cent/pound.
Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 117.800 – 119.000 đồng/kg, giảm 300 – 500 đồng/kg so với hôm qua.
Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 118.700 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 118.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 117.800 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 119.000 đồng/kg.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10/2025 đạt gần 6 tỷ USD, nâng tổng giá trị 10 tháng đầu năm lên 58,13 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cho thấy ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và nhu cầu tiêu dùng tại một số thị trường lớn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.
Trong bức tranh chung đó, cà phê tiếp tục là điểm sáng nổi bật của xuất khẩu nông sản Việt Nam. Tính đến hết tháng 10/2025, ngành cà phê mang về 7,41 tỷ USD, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm 2024, mức tăng cao nhất trong nhóm hàng nông sản chủ lực. Đáng chú ý, giá xuất khẩu bình quân đạt 5.653 USD/tấn, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Mức giá xuất khẩu cà phê bình quân của Việt Nam ở mức cao nhất nhiều năm do nguồn cung toàn cầu thắt lại trong khi nhu cầu châu Âu tăng mạnh. Sự tăng giá này giúp ngành cà phê Việt Nam thu lại một phần lớn giá trị dù sản lượng có biến động.
Về triển vọng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các hiệp hội ngành hàng tỏ ra thận trọng lạc quan. Với đà hiện tại và các biện pháp nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu cùng mở rộng thị trường, tổng kim ngạch năm 2025 được dự báo có thể vượt 65 tỷ USD. Tuy nhiên, để đạt và vượt mục tiêu này, ngành cần đối phó tốt hơn với rủi ro giá cả quốc tế, các rào cản kỹ thuật thương mại và bất ổn thời tiết.
Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 9/2025 đạt 11 triệu bao, giảm so với 11,31 triệu bao của tháng 9/2024. Kết thúc niên vụ cà phê 2024/25, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 138,66 triệu bao, giảm 0,3% so với 139,01 triệu bao trong niên vụ trước.
Trong đó, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 84,14 triệu bao, giảm so với 85,28 triệu bao của niên vụ trước; trong khi xuất khẩu cà phê Robusta đạt 54,52 triệu bao, tăng nhẹ so với 53,73 triệu bao của cùng kỳ.
