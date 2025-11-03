Tồn kho cà phê tại Mỹ giảm, giá cà phê tăng

Giá cà phê hôm nay 3/11

Ngày 3/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London đứng ở mức 4.524 USD/tấn, tăng 7,7% (324 USD/tấn) so với cuối tháng 9. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 8,5% (354 USD/tấn), đạt 4.540 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 trên sàn giao dịch New York tăng 4,6% (17 US cent/pound) trong tháng 10, lên mức 392,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 3,7% (13 US cent/pound), đạt 372,25 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 115.600- 117.000 đồng/kg, tăng 100 – 200 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 117.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 116.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 115.600 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 117.000 đồng/kg.

Các nhà rang xay của Mỹ đang tiêu thụ mạnh lượng hàng tồn kho, trong bối cảnh đàm phán thương mại Mỹ - Brazil có thể quyết định họ có phải trả giá cao hơn nhiều cho các nguồn cà phê thay thế hay không. Cà phê ở Mỹ đang cạn dần ở kho dự trữ.

Giá Robusta tăng còn do ảnh hưởng của mưa bão ở các tỉnh miền Trung của Việt Nam. Thời tiết ẩm ướt ảnh hưởng đến vụ thu hoạch đang diễn ra, gây lo ngại chất lượng gạt thu hái và thời gian giao hàng.

Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, diện tích cà phê tại Việt Nam tiếp tục mở rộng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tính đến tháng 9 năm nay, diện tích cà phê của cả nước đạt 764.400 ha, tăng 2,3% (tương đương 16.600 ha) so với năm trước. Việc áp dụng giống mới và tập trung chăm sóc đã giúp năng suất cà phê cải thiện, dự báo sản lượng niên vụ 2025/26 của Việt Nam sẽ tăng thêm khoảng 120.000 tấn.

Việt Nam hiện là nước sản xuất và xuất khẩu Robusta số 1 thế giới nhưng các nước đang gia nhập cuộc đua, đe dọa vị thế số 1 của Robusta Việt. Do đó, ngành cà phê Việt Nam cần đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để duy trì được vị thế cạnh tranh cho cà phê Việt, loại cây trồng mang lại giá trị xuất khẩu cao nhất hiện nay.

Lượng tồn kho toàn cầu tiếp tục giảm, làm dấy lên lo ngại thiếu hụt trong trung hạn, mặc dù nguồn cung Robusta từ Việt Nam ổn định trong ngắn hạn. Tính đến ngày 29/10, lượng tồn kho cà phê Arabica được ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1,5 năm, còn 446.475 bao, trong khi tồn kho cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 3,25 tháng, còn 6.111 lô.

Uganda là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất châu Phi. Cà phê và vàng là hai nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Uganda. Bộ Nông nghiệp Uganda cho biết, xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 9/2025 đạt 844.949 bao cà phê (loại 60kg), tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào vụ mùa bội thu ở một số khu vực của quốc gia Đông Phi này.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp nước này, trong 12 tháng tính đến tháng 9/2025, Uganda thu về 2,2 tỷ USD từ xuất khẩu cà phê, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ này cũng dự báo sản lượng cà phê của Uganda sẽ tăng 15% trong niên vụ bắt đầu từ tháng này.

Còn theo Cục Hải quan Việt Nam, ngoài số lượng đang ở kho ngoại quan thì niên vụ cà phê 2024/25 vừa qua, Đức dẫn đầu với sản lượng mua vào đạt 196.259 tấn (chiếm 13%), kế đến là Italy với 124.766 tấn (8,3%), Tây Ban Nha đứng thứ 3 với 110.224 tấn (7,3%); tiếp theo là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Algeria,… Như vậy, châu Âu vẫn là thị trường lớn nhất của cà phê xuất khẩu từ Việt Nam với khối lượng trên 710.000 tấn (chiếm 47,2%), kim ngạch trên 4 tỷ USD (chiếm 46,7%).