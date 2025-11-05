Nông thôn Tây Bắc: Người dân vùng cao Sơn La dự trữ thức ăn, chống rét cho vật nuôi

Sơn La bảo vệ đàn vật nuôi trước thời tiết khắc nghiệt

Những tháng cuối năm, khi thời tiết chuyển lạnh, các đợt rét đậm, rét hại có thể xảy ra sớm và kéo dài, việc chủ động dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại và phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm đang được ngành nông nghiệp và người dân Sơn La đặc biệt quan tâm.

Sơn La hiện có trên 1,2 triệu con gia súc và hơn 8 triệu con gia cầm, phần lớn tập trung tại các xã vùng cao, nơi khí hậu khắc nghiệt, nhiệt độ có thể xuống rất thấp vào mùa đông. Vì vậy, công tác chuẩn bị nguồn thức ăn và đảm bảo điều kiện chuồng trại ấm áp cho vật nuôi được xem là nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp trong mùa đông năm nay.

Sơn La hiện có trên 1,2 triệu con gia súc. Ảnh: Văn Ngọc

Tại xã Ngọc Chiến (Sơn La) một trong những địa bàn có khí hậu lạnh của tỉnh, người dân đã sớm chủ động các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Toàn xã hiện có trên 13.280 con gia súc và khoảng 40.000 con gia cầm. Chính quyền địa phương đã vận động bà con chuyển dần từ hình thức chăn thả sang nuôi nhốt, xây dựng chuồng trại kiên cố và trồng cỏ voi làm nguồn thức ăn dự trữ.

Đến nay, Ngọc Chiến đã phát triển được trên 350 ha cỏ voi, cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho đại gia súc, đặc biệt trong những tháng rét. Cùng với đó, xã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi biện pháp phòng chống đói rét, tiêm phòng, khử trùng chuồng trại, đảm bảo sức khỏe đàn vật nuôi.

Ông Quàng Văn Xiên, bản Đông Xuông, xã Ngọc Chiến, một hộ có nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi trâu bò chia sẻ: Gia đình tôi đang nuôi 7 con trâu, đây là thời điểm vỗ béo để bán dịp Tết. Tôi đã trồng cỏ voi, tích trữ rơm rạ làm thức ăn, che chắn chuồng trại cẩn thận. Những ngày rét đậm, tôi đốt lửa sưởi ấm, cho trâu, bò uống thêm nước muối và bổ sung khoáng chất để tăng sức đề kháng.

Nông dân xã Ngọc Chiến chủ động che chuồng trại chủ động phòng rét cho vật nuôi. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người chăn nuôi

Để giúp người dân chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, tỉnh Sơn La đã ban hành văn bản chỉ đạo các Trạm kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn bà con ủ chua cỏ voi, thân cây ngô, dây lạc, lá sắn; tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ sau thu hoạch để làm thức ăn dự trữ cho gia súc.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều hộ dân ở vùng cao đã hình thành thói quen chuẩn bị sớm nguồn thức ăn thô xanh, tránh tình trạng thiếu hụt vào mùa đông.

Nông dân xã Xím Vàng chủ động tích chữ rợp dạ cho đàn vật nuôi. Ảnh: Văn Ngọc

Theo dự báo, trong những tháng cuối năm nay, nhiều khu vực ở Sơn La sẽ xuất hiện các đợt rét đậm kéo dài, có nơi nhiệt độ xuống dưới 10°C, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến đàn vật nuôi nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thực tế những năm trước cho thấy, thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra không nhỏ, khi nhiều đàn trâu, bò bị chết vì đói, rét. Nguyên nhân chủ yếu là do tập quán chăn thả tự do, thiếu thức ăn dự trữ và chuồng trại chưa được che chắn đảm bảo.

Người dân Sơn La chủ động dự trữ thức ăn, triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ đàn vật nuôi trước mùa đông giá rét. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Ngần Thị Minh Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Sơn La, cho biết: Trung tâm đang phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn bà con gia cố chuồng trại, dự trữ thức ăn, chất đốt và tăng cường khẩu phần dinh dưỡng cho vật nuôi. Với các hộ vùng sâu, vùng cao chưa có chuồng trại kiên cố, chúng tôi vận động xây dựng chuồng để đưa gia súc thả rông về nuôi nhốt trong mùa rét.

Cùng với sự chủ động của người dân và sự vào cuộc của ngành nông nghiệp, Sơn La đang hướng đến mục tiêu giảm thiểu tối đa thiệt hại do rét gây ra, đảm bảo đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, góp phần giữ vững nguồn sinh kế và thu nhập cho đồng bào vùng cao trong mùa đông năm nay.