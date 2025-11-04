Loại quả được coi là chua nhất Việt Nam nhưng lại là một "ngôi sao" dinh dưỡng

Tăng cường hệ miễn dịch

Khế tàu là một nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và thiết yếu cho cơ thể. Vitamin C có vai trò quan trọng trong việc kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, tuyến phòng thủ chính của cơ thể, từ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các bệnh cảm cúm, nhiễm trùng. Thường xuyên ăn khế tàu sẽ giúp bạn duy trì sức đề kháng khỏe mạnh, đặc biệt khi thời tiết thay đổi.

Hỗ trợ tiêu hóa

Nhờ hàm lượng chất xơ cao, khế tàu đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột. Chất xơ giúp điều chỉnh nhu động ruột, làm mềm phân và ngăn ngừa hiệu quả tình trạng táo bón. Bên cạnh đó, chất xơ còn giúp nuôi dưỡng hệ vi khuẩn đường ruột có lợi, duy trì sự cân bằng và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn.

Chống oxy hóa, chống lão hóa

Khế tàu chứa nhiều hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa mạnh như carotenoid, flavonoid,vitamin A và C. Các chất này hoạt động như lá chắn, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào. Việc bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa không chỉ giúp làm chậm quá trình lão hóa của da và cơ thể mà còn giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh mãn tính nguy hiểm.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Với hàm lượng kali và magie dồi dào, khế tàu rất có lợi cho tim mạch. Kali là một khoáng chất quan trọng giúp cân bằng chất lỏng trong cơ thể và hoạt động như một chất giãn mạch tự nhiên, từ đó giúp điều hòa huyết áp ở mức ổn định. Việc duy trì huyết áp khỏe mạnh là chìa khóa để giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đột quỵ và xơ vữa động mạch.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Quả khế tàu sở hữu đặc tính quý giá trong việc kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách theo dõi hoạt động của insulin trong cơ thể. Hàm lượng flavonoid và chất xơ dồi dào trong loại quả này có tác dụng ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu sau bữa ăn, từ đó hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng tiểu đường .

Điều trị bệnh trĩ hiệu quả

Quả khế tàu chứa các thành phần kháng viêm mạnh mẽ, cụ thể là tannin và terpene. Những thành phần này giúp giảm sưng tĩnh mạch ở hậu môn và trực tràng, một tình trạng được gọi là bệnh trĩ. Bôi chiết xuất từ ​​quả và lá khế tàu lên vùng bị ảnh hưởng giúp giảm đau, viêm và chảy máu đáng kể, từ đó cải thiện tình trạng trĩ.

Khế tàu chín còn được đem đi làm mứt

Tăng cường sức khỏe xương

Khế tàu chứa hàm lượng canxi dồi dào, giúp tăng cường mật độ xương và duy trì tính toàn vẹn cấu trúc của bộ xương trong cơ thể. Sử dụng loại quả này thường xuyên đúng cách sẽ giúp xương chắc khỏe đáng kể, giúp xương chắc khỏe và cứng cáp hơn.

Khế tàu là một loại trái cây giàu dinh dưỡng và an toàn khi dùng với lượng vừa phải trong chế độ ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quá nhiều cùng lúc hoặc thường xuyên, do hàm lượng axit cao, nó có thể gây khó tiêu, ợ nóng và các vấn đề tiêu hóa khác.

Hơn nữa, khế tàu vốn có hàm lượng axit oxalic cao, do đó, nếu ăn với số lượng lớn, sẽ dẫn đến lắng đọng tinh thể canxi oxalat trong thận và cuối cùng dẫn đến suy thận cấp (ARF). Vì vậy, cần lưu ý luôn ăn khế tàu với số lượng vừa phải để tránh các biến chứng nghiêm trọng cho sức khỏe.