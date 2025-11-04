Giá tiêu neo cao, xuất khẩu hạt tiêu Việt đang trên đà lập kỷ lục mới

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (4/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 146.000 – 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 148.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 148.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 146.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 146.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 146.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (4/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.128 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.772 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Với xu hướng giá tăng ổn định và nhu cầu thế giới tiếp tục cao, hạt tiêu Việt Nam đang trên đà lập kỷ lục mới – vượt mốc 1,5 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, khẳng định vị thế vững chắc của một ngành nông sản chủ lực trên thị trường toàn cầu.

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 10/2025 ước đạt 20 nghìn tấn, trị giá 132 triệu USD, giảm 2,8% về lượng và 3,1% về trị giá so với tháng trước, nhưng tiếp tục tăng 7,6% về lượng và 9,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 10 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt tiêu đạt 206 nghìn tấn, trị giá 1,4 tỷ USD, giảm 5,9% về khối lượng nhưng tăng mạnh 25,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới chuyên môn nhận định, đà tăng trưởng của ngành hạt tiêu Việt Nam năm 2025 là kết quả của chính sách phát triển chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Biến động thời tiết tại nhiều vung sản xuất, dẫn đến sản lượng tiêu toàn cầu năm 2025 được dự kiến giảm nhẹ so với năm ngoái, chỉ đạt khoảng 520.000 tấn. Tuy vậy, chuỗi cung ứng tiêu toàn cầu vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Sang năm 2026, sản lượng tiêu được dự báo có thể phục hồi nhẹ đạt mức 533.000 tấn nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và các chương trình tái canh, cải thiện nông trại tiếp tục được triển khai.

Thị trường hạt tiêu toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các nguồn cung lớn. Việt Nam củng cố vị thế nhập khẩu từ Indonesia, đồng thời giá nội địa tăng nhẹ mang lại tín hiệu tích cực cho nông dân. Các yếu tố tiền tệ, thời tiết và chính sách thuế sẽ định hình xu hướng dài hạn của giá tiêu.