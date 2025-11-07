Sơn La: Nâng cao năng lực triển khai công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới

Sơn La thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tới 75 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh, nhằm triển khai công tác dân tộc và tôn giáo sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn tới. Cụ thể, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La, giai đoạn 2026 - 2030;

Nghị định số 272/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030; công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; rà soát, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, khó khăn đặc thù theo Nghị định số 255/2025/NĐ-CP của Chính phủ; cùng chế độ báo cáo trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo theo Thông tư số 09/2025/TT-BDTTG của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Sơn La triển khai công tác dân tộc và tôn giáo sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: Nguyễn Thư

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn đồng bộ tới cấp cơ sở là bước quan trọng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo các cấp, đảm bảo việc triển khai chính sách dân tộc, tôn giáo được thống nhất, hiệu quả sau khi chính quyền hai cấp chính thức vận hành. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, hội nghị cũng là dịp để các địa phương nắm chắc định hướng và khung pháp lý mới trong việc thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những nội dung trọng tâm liên quan đến phân định vùng khó khăn, nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu, công tác giải ngân vốn và hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho người dân.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đề nghị các xã, phường, khẩn trương hoàn thiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 1 (đến năm 2025), đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2 (2026 - 2030) phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương.

Cùng với đó, các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc, cán bộ dân tộc và người có uy tín trong cộng đồng, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, yêu cầu nắm chắc tình hình tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở, quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tôn giáo theo quy định, đồng thời tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo hợp pháp, phù hợp với pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.