Giá tiêu neo cao, xuất khẩu ‘vàng đen’ sắp phá kỷ lục lịch sử

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (6/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 145.000 – 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 147.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 145.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 145.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (6/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.102 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.737 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Dù khối lượng xuất khẩu tiêu giảm nhưng mặt hàng hồ tiêu của Việt Nam vẫn đem về 1,4 tỷ USD, sắp vượt qua kim ngạch xuất khẩu năm 2016 để thiết lập kỷ lục mới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chỉ riêng tháng 10/2025, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 19.800 tấn hạt tiêu, thu về 131,8 triệu USD. Lũy kế 10 tháng đầu năm, lượng xuất khẩu đạt 206.300 tấn, trị giá 1,4 tỷ USD dù giảm 5,9% về sản lượng nhưng lại tăng 25,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá xuất khẩu bình quân đạt 6.774 USD/tấn, tăng 33,7%, cho thấy xu hướng chuyển dịch sang chế biến sâu và gia tăng giá trị thay vì chạy theo sản lượng. Con số 1,4 tỷ USD đã gần bằng kỷ lục lịch sử năm 2016 (1,43 tỷ USD), khiến giới chuyên môn tin rằng ngành hồ tiêu hoàn toàn có thể chạm mốc 1,5 tỷ USD trong năm nay.

Ba thị trường tiêu thụ lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam gồm Mỹ (24,7%), Đức (7,9%) và Ấn Độ (5,6%). Đặc biệt, giá trị xuất khẩu sang Anh tăng gần gấp đôi (96,9%), cho thấy sự đa dạng hóa thị trường đang mang lại hiệu quả tích cực.

Các doanh nghiệp xuất khẩu dự báo hai tháng cuối năm sẽ là giai đoạn sôi động nhất, khi nhu cầu thế giới tăng 10-15%, đặc biệt từ Mỹ và châu Âu, tạo động lực để hồ tiêu Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế nhà xuất khẩu số 1 toàn cầu.