Loài cá bị chê là 'cho lợn ăn', nay thành đặc sản được săn lùng, giá cao chót vót
05/11/2025 11:43 GMT +7
Từng bị xem là thứ cá “rẻ tiền”, chỉ dùng để nấu cám cho gia súc, cá thầu dầu nay lại được giới sành ăn săn lùng, xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng và trở thành đặc sản đồng quê gây tò mò.
Từ món “bị ghẻ lạnh” đến đặc sản được ưa chuộng
Cá thầu dầu – còn gọi là cá phi hay cá rô phi dầu – sinh sống chủ yếu ở sông, ao, hồ, đặc biệt phổ biến tại vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trước đây, người dân ít khi ăn loại cá này vì thịt nhiều mỡ, có mùi tanh, thậm chí còn đem nấu cám cho lợn.
Thế nhưng vài năm trở lại đây, nhờ sự sáng tạo của người nội trợ và đầu bếp, cá thầu dầu đã được “nâng tầm”, trở thành nguyên liệu chính trong nhiều món ngon dân dã.
Từ những món quen thuộc như cá thầu dầu kho riềng, nướng than, om chuối đậu cho tới chiên giòn chấm mắm tỏi ớt, loài cá từng bị chê nay khiến nhiều người “ăn một lần là nhớ”.
Phần thịt cá béo, thơm, ít xương dăm, khi được chế biến khéo léo lại mang vị ngọt tự nhiên, bùi bùi, rất hợp khẩu vị người Việt.Tại các vùng quê Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, những ngày se lạnh, bữa cơm có đĩa cá thầu dầu kho riềng, nước màu sóng sánh, dậy mùi mắm, gừng và tiêu… trở thành món ăn gợi nhớ tuổi thơ. Nhiều quán ăn dân dã còn treo biển “Cá thầu dầu quê” để thu hút khách tìm về hương vị đồng ruộng xưa.
Đặc sản mới trong nhà hàng, giá tăng gấp đôi
Không dừng lại ở món ăn gia đình, cá thầu dầu còn được nhiều nhà hàng “biến hóa” thành đặc sản lạ miệng phục vụ du khách. Các đầu bếp sáng tạo thêm nhiều phiên bản mới như cá thầu dầu chiên mắm me, hấp bia, hay rim mặn ngọt kiểu miền Trung, khiến thực khách bất ngờ vì vị béo ngậy, đậm đà mà không ngấy.
Giá cá cũng “leo thang” theo độ hot. Nếu trước đây chỉ vài chục nghìn đồng mỗi kg, nay có nơi bán tới 100.000–120.000 đồng/kg, ngang ngửa nhiều loại cá đặc sản như cá rô đồng hay cá trắm đen.
Từ món ăn bị lãng quên, cá thầu dầu nay trở thành “món ngon từ ký ức” của người miền Bắc, vừa dân dã, vừa đậm hương vị quê nhà. Hành trình “lột xác” của loài cá nhỏ bé này cho thấy chỉ cần một chút sáng tạo, những nguyên liệu bình dị nhất cũng có thể trở thành đặc sản.
