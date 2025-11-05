PC Lai Châu tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu bảo đảm cung cấp điện an toàn, đồng hành phát triển kinh tế - xã hội

Sản lượng điện thương phẩm của PC Lai Châu tăng nhanh

Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vừa có buổi làm việc quan trọng với PC Lai Châu nhằm rà soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025.

Buổi làm việc đã ghi nhận những thành tựu vượt bậc mà PC Lai Châu đã đạt được, khẳng định vai trò tiên phong trong đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Bắc với PC Lai Châu. (Ảnh: Hà Dũng)

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, PC Lai Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiều mục tiêu. Điển hình là PC Lai Châu đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành Chương trình 30a, hỗ trợ điện cho 3 huyện nghèo là Tân Uyên, Than Uyên và Phong Thổ (cũ) với tổng kinh phí lên đến 980,2 tỷ đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Đến ngày 31/10/2025, PC Lai Châu đã cung cấp điện cho 119.906 khách hàng. Đáng chú ý, 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã có điện; tỷ lệ hộ dân có điện đạt trên 98% và tỷ lệ thôn bản có điện đạt hơn 99%.

Đặc biệt, sản lượng điện thương phẩm của PC Lai Châu tăng đều, từ 213 triệu kWh (năm 2021) lên 274 triệu kWh (năm 2025); doanh thu tăng từ 406 tỷ đồng lên gần 588 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng bình quân 6,8%/năm. PC Lai Châu đã hoàn thành sớm mục tiêu lắp đặt 100% công tơ điện tử đo xa từ ngày 30/7/2022, vượt tiến độ kế hoạch 3 năm. Đây là bước tiến chiến lược trong hiện đại hóa quản lý, vận hành và dịch vụ khách hàng.

Ông Trần Kim Long - Giám đốc PC Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hà Dũng)

Tại buổi làm việc, PC Lai Châu đã đề xuất một số kiến nghị quan trọng với EVNNPC: Xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp với các luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng; sớm xem xét, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư cho dự án Đường dây 110kV – Trạm biến áp Mường Tè; ưu tiên phê duyệt danh mục đầu tư cấp điện cho các thôn, bản, hộ dân chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Vũ Anh Tài – Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC nhấn mạnh: PC Lai Châu đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó và trách nhiệm cao.

Ông Vũ Anh Tài – Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Hà Dũng)

Trong thời gian tới, EVNNPC định hướng PC Lai Châu tiếp tục: Thực hiện tốt mục tiêu kép, đó là vừa bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, vừa đồng hành phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục vụ nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh; chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Lai Châu để nhanh chóng giải tỏa công suất các dự án thủy điện; chú trọng đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thực hiện mục tiêu “điện đi trước một bước” phục vụ xây dựng nông thôn mới…