Lai Châu: Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết, chung vui với bà con bản Nà Phát và Nà Khan

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 2 bản Nà Phát - Nà Khan

Với ý nghĩa kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 2 bản Nà Phát - Nà Khan diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, ấm cúng. Ngày hội gồm hai phần, đó là phần lễ và phần hội.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 2 bản Nà Phát - Nà Khan (Bình Lư). (Ảnh: Nguyễn Nga)

Tại phần lễ, đại diện Ban Công tác Mặt trận liên khu dân cư đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng. Việc tổ chức Ngày hội đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về gần với cộng đồng và từng người dân. Qua đó góp phần xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại diện liên khu dân cư, Bí thư Chi bộ - Trưởng Bản Nà Phát đã báo cáo về kết quả kinh tế - xã hội nổi bật trong năm 2025. Theo đó, 167 hộ với 806 nhân khẩu của hai bản đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận: Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm rõ rệt; Hơn 92% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; đời sống người dân ngày càng nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 45 triệu đồng/người/năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Đặc biệt, người dân 2 bản đã tích cực phát triển kinh tế nông nghiệp (lúa, ngô, chăn nuôi, trồng rừng) kết hợp dịch vụ nhỏ, bước đầu hình thành điểm du lịch ẩm thực, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 2 bản Nà Phát - Nà Khan, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương đã khái quát những thành tựu kinh tế - xã hội ấn tượng của tỉnh Lai Châu trong năm 2025: GRDP 9 tháng ước đạt 12.350 tỷ đồng, tăng 8,53% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.837 tỷ đồng, tăng hơn 37%; chương trình xóa 7.161 căn nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 (giai đoạn I) đã hoàn thành sớm 2 tháng so với kế hoạch, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái toàn tỉnh.

Biểu dương những nỗ lực và kết quả đã đạt được của hai bản Nà Phát - Nà Khan, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban công tác mặt trận 2 bản tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; khơi dậy sức mạnh đồng thuận trong cộng đồng để xây dựng khu dân cư ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày nông sản của liên khu dân cư 2 bản Nà Phát - Nà Khan. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, cá nhân tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhân dân hai bản phát huy tiềm năng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả và chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tặng quà cho 20 người có uy tín trên địa bàn. UBND xã Bình Lư công nhận danh hiệu gia đình văn hóa cho 84 gia đình và tặng Giấy khen cho 8 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

Ngày hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng, tạo động lực mới cho nhân dân hai bản Nà Phát - Nà Khan tiếp tục thi đua lao động, sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa mới.