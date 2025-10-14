Đại hội MTTQ Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã phát triển toàn diện

Dấu ấn một nhiệm kỳ đoàn kết, sáng tạo

Ngày 14/10, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Vũ Quang Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã cùng với 147 đại biểu ưu tú đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.



Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hoài Linh.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Chiêm Hóa đã khẳng định rõ vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận phát động đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 551 ngôi nhà, mang lại mái ấm kiên cố cho hàng trăm hộ dân.

Ông Vũ Quang Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Chiêm Hóa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hoài Linh.

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ xã đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, mô hình khu dân cư tự quản, nhóm tự quản đã được xây dựng tại 60/60 khu dân cư, phát huy mạnh mẽ tinh thần làm chủ của người dân. Quỹ “Vì người nghèo” trong nhiệm kỳ đã vận động được trên 66 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Mục tiêu mới, khí thế mới

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; góp phần xây dựng xã Chiêm Hóa phát triển toàn diện”, Đại hội đã thống nhất đề ra 13 chỉ tiêu và 06 chương trình hành động cụ thể cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung. Ảnh: Hoài Linh.

Mục tiêu tổng quát là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Vũ Quang Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Chiêm Hóa đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà MTTQ xã đạt được.

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiêm Hóa khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Hoài Linh.

Bí thư Đảng ủy xã Chiêm Hóa nhấn mạnh, trong thời gian tới, MTTQ cần chủ động hơn nữa trong vai trò giám sát, phản biện xã hội, thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu mỗi cán bộ Mặt trận phải là người "gần dân, hiểu dân, vì dân mà hành động", đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Ông Nguyễn Ngọc Kiên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Chiêm Hóa nhiệm kỳ 2025 – 2030 phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ I. Ảnh: Hoài Linh.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã hiệp thương cử 63 vị ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiêm Hóa khóa I. Ban Thường trực gồm 5 vị. Ông Nguyễn Ngọc Kiên được Đại hội tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Chiêm Hóa nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới.